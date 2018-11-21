Христианская служба записи для слепых (Christian Record Services) в сотрудничестве с адвентистскими служением для людей с особыми потребностями публично объявили о своих совместных усилиях по предоставлению ресурсов людям с нарушениями зрения в церковных регионах за пределами Северной Америки. Объявление было сделано на Годичном Совещании Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Батл-Крике, штат Мичиган, США, 17 октября 2018 года.

«Церковь адвентистов седьмого дня полагает, что люди, которые слепы, и те, кто имеет слабое зрение, нуждаются не только в достижении Евангелия, но также имеют право использовать духовные дары, которые им дал Бог», — сказал Ларри Эванс, директор отдела Служения Людям с Особыми Потребностями на Генеральной конференции адвентистов седьмого дня.

Диана Тербер, президент Christian Record Services, Inc., сказала, что приветствует новое партнерство. «Мы рады сотрудничать с Ларри Эвансом и сетью лидеров служения людям с особыми потребностями, чтобы поделиться блаженной надеждой со всеми людьми», — рассказала она аудитории церковных лидеров и рядовых делегатов со всего мира.

Благодаря этому партнерству руководители местных церквей могут выбирать новые услуги для своих членов, в том числе бесплатный доступ к онлайн-библиотеке изданий Christian Record в нескольких форматах, таких как потоковое аудио, электронная печать крупным шрифтом и обновляемым шрифтом Брайля. Christian Record Services for the Blind служат членам, которые практически слепы.

Два варианта услуг с дополнительными продуктами доступны членам с использованием шкалы оплаты, основанной на количестве обслуживаемых членов. Стоимость дополнительных вариантов услуг и продуктов значительно снижена, чтобы способствовать развитию и росту служения слепым людям в церковных регионах за пределами Северной Америки. Расходы несет местный церковный административный район, а все ресурсы для участника предоставляются бесплатно.

Один из вариантов служения — английский и испанский учебник по изучению Библии для взрослых в формате Брайля или аудио. Второй вариант предоставляет членам выбор подписки на журналы в аудио, шрифте Брайля и крупном шрифте.

Церковные регионы могут заказывать дополнительные продукты оптом, например, многие книги, доступные как в крупном шрифте, так и шрифтом Брайля; Библии; и сборники гимнов адвентистов седьмого дня. Christian Record может облегчить перевод текста на шрифт Брайля на некоторых языках. Затраты зависят от конкретного проекта. Соглашения об обслуживании церквей в регионах будут ежегодно обновляться.

Служение людям с особыми потребностями Церкви адвентистов седьмого дня стремится вдохновлять, оснащать и мобилизовывать тех, кто служат Богу и обществу как это выражено в заявлении о миссии Церкви адвентистов седьмого дня. Служение людям с особыми потребностями базируется в офисе Генеральной конференции в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США.

Christian Record Services, и Adventist Review

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2018 г.