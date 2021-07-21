Митина победа

Иногда натворишь что-то, и очень не хочется, чтобы об этом узнали. Но Бог учит нас признаваться в проступках. Похоже, мальчик Митя усвоил этот урок.

Митя случайно опрокинул любимую мамину вазу. Она со звоном ударилась о пол и раскололась пополам. Мальчик с ужасом смотрел на две половинки вазы. Он не знал, что делать. В доме было тихо: папа уехал по делам, мама вышла во двор. Митя представил, как сильно она расстроится… Он соединил осколки, поставил их на место и убежал на улицу.

«Пока мама ничего не заметит и не расстроится, — думал он, — но когда-нибудь она всё же увидит… И как я буду молчать?» Мальчик вдруг вспомнил об «отце лжи»: «Если я обманываю, значит, становлюсь сыном отца лжи — сатаны». Эти мысли не давали Мите покоя. Он забежал в кухню и со слезами рассказал маме о случившемся. Мама обняла сына: «Ты молодец, ты — победитель. В твоём сердечке, как и во всём мире, происходит борьба. Сегодня Иисус одержал в твоей жизни победу!»

Митя был очень рад и помолился: «Помоги мне, Небесный Отец, всегда быть Твоим сыном, защити меня от лжи!»

Из книги Анастасии Морозовой «По дороге домой»

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.