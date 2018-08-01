Мне нужен защитник

Задумывались ли вы когда-нибудь о Божьем суде? Коснётся ли этот суд каждого из нас? Откроем Библию, чтобы разобраться в этом вопросе.

Однажды мне довелось присутствовать на заседании суда, где рассматривалось дело одного преступления. Поскольку против обвинения у адвоката не нашлось веских аргументов, виновный в преступлении был осуждён и приговорён к нескольким годам лишения свободы. Ежедневно в нашей стране звучат тысячи подобных этому приговоров, и это поистине час трагедии для обвиняемого и его родных. Но, к счастью многих подозреваемых, результат суда бывает таким не всегда. Когда произносится: «Невиновен», волна радости пробегает по лицу подсудимого, а близкие его облегчённо вздыхают.

В Библии мы находим важное пророчество, в котором каждому человеку сообщается, что ему отправлена повестка в Небесный Суд: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Коринфянам 5:10).

Время суда

Библия отводит теме суда важное место, особенно в двух пророческих книгах: Даниила и Откровение. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод» (Откровении 14:7). Обратите внимание, о суде говорится в настоящем времени. Но когда настало время этого суда? Об этом говорится в книге пророка Даниила: «И сказал мне: “на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится”» (8:14). Вы можете задать справедливый вопрос: «Какое отношение к Небесному Суду имеет очищение святилища?» Если наберётесь терпения в исследовании Библии, этот вопрос вскоре прояснится.

Очищение святилища

Библия говорит о двух святилищах — одно небесное, другое земное, устроенное по образу небесного. Земное святилище было построено по повелению Бога евреями во времена Моисея и служило иллюстрацией Божественного плана спасения всех людей.

В святилище совершались два обычных служения: ежедневное и годичное. Дневное служение заключалось в следующем: когда человек нарушал Закон Божий, т. е. совершал грех, он приводил жертвенное животное, исповедовал над ним свой грех и затем собственноручно убивал его. Священник брал некоторую часть крови и вносил в первую часть святилища. Таким образом, грех как бы снимался с грешника, ответственность возлагалось на животное, совершенно не виновное в преступлении человека, а грех переносился в святилище. Так в течение года грехи людей как бы накапливались там. Умирающий ягнёнок символизировал грядущего Иисуса Христа и Его искупительную жертву. Так длилось год.

Но наступало особое годичное служение. За десять дней до определённой даты все жители оповещались о наступлении судных дней, после чего через другое символическое служение святилище очищалось.

У людей было 10 дней для того, чтобы заглянуть в свои сердца и исповедаться в грехах. День очищения святилища был великим днём суда. Ныне не существует того святилища, что было у библейского Израиля. Но есть другое, Небесное, о котором говорится как о самом небе: «Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Евреям 9:24).

Теперь, словно из деталей мозаики, собралась одна картина. День за днём, по мере того как дети Божии исповедуются в своих грехах, Иисус как первосвященник через Свою жертву приносит их грехи во святилище, в результате чего люди получают прощение. Поэтому, прежде чем Иисус вновь придёт на нашу планету, в конце времени, небесное святилище должно вновь быть очищено. Пророчество из Даниила 8:14 ясно говорит, что очищение Святилища начнётся после окончания срока в 2300 дней.

Точная дата

Один день в пророческом повествовании равен одному году. Началом периода в 2300 лет является 457 г. до нашей эры (см. Даниила 9:24, 25). В этот год вышел последний указ персидского царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалима.

Таким образом, Библия открывает, что с 1844 года на Небесах начался Суд, который рассмотрит личные дела жителей планеты Земля, начиная от Адама и заканчивая ныне живущими. Это поразительное открытие: мы — поколение, живущее во время Суда Божьего!

457 г. до н. э. + 2300 пророческих дней (т. е. буквальных лет) = 1844 г. н. э.!

Время приготовиться к суду

С какой целью звучит весть о суде? Она дана специально для того, чтобы мы могли приготовиться к этому ответственному событию. Каким предстанете и что скажете вы, когда придёт ваш черёд отвечать за всё, что было вами сделано или не сделано?

Второе Пришествие Иисуса Христа разделит человечество на праведников и нечестивцев. Суд, определяющий положение каждого человека, должен закончиться до Пришествия Христа. Он придёт для исполнения приговора.

Небесный Суд является процессом тщательного расследования всей жизни человека. Главная цель небесного Судьи — спасение человека для вечной жизни. «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иезекииля 18:23).

«А насколько точным будет это расследование?», — спросите вы. Слово Божье отвечает: «Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:14). Перед Богом предстанет реальная суть личности без всякого камуфляжа и лжи. Закрытые ранее тайники двойной жизни распахнутся, и то, что казалось тайным, станет явным.

Сегодня, возможно, подошло время для рассмотрения дела с вашим именем. Богу известны не только наши дела и слова, но и все наши мысли и мотивы, побудившие нас принять то или иное решение. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Коринфянам 4:5). Другой текст Священного Писания говорит нам, что при рассмотрении дела на Небесном Суде учитывается весь контекст жизни человека: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иеремии 17:10).

Небесные книги хранят точный отчёт о жизни всех людей, когда-либо живших на земле. И именно эти книги и являются вернейшими представителями человека на Небесном Суде.

Стандарт Небесного суда

По каким критериям должны быть судимы люди? Мудрый царь Соломон говорил: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:13, 14).

Итак, критерий, по которому будет оцениваться жизнь людей на Небесном Суде, — это Закон Божий, Десять Заповедей (Исход 20:2–17). На 7-й странице этой газеты написан полный текст Закона Божьего. Вы можете открыть его, чтобы проанализировать, все ли его заповеди находят отражение в вашей жизни.

Стоит ли бояться суда?

И да, и нет. Божий суд строг и справедлив. Но добрая весть заключается в том, что на суд вы можете прийти с Защитником.

Сын Божий Иисус Христос уплатил цену за вашу вину. Он выкупил вас, пожертвовав своей жизнью на кресте ради нашего спасения. Теперь ваш выбор: поверить Ему от всего сердца и принять Его как своего Спасителя или отвергнуть и вернуться обратно под гнёт вины за все свои преступления. Ни один человек не может быть оправдан на Небесном Суде без Иисуса Христа! Если вы с Христом, бояться нечего! «Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).

Если бы кому-то из нас пришлось бы в одиночку стоять на Небесном Судилище, у нас не было бы абсолютно никакой надежды. Но, слава Богу, Иисус, наш Защитник и Ходатай перед Богом Отцом, будет стоять рядом с нами. Если нашим откликом на Его бесконечную любовь будет желание покаяться в грехах и оставить их, то Он покроет их и ценою Своей крови омоет нас. Тогда мы предстанем на Небесном Суде уже не в рваных отрепьях своего самодовольства, а в белых одеждах Его праведности. Если вы решительно и полностью посвятите свою жизнь Иисусу, то можете иметь абсолютную уверенность в том, что у вас есть личный представитель на Суде Вселенной. Слава Богу, что Христос, наш Защитник постоит за нас на Суде.

Самвел Григорян

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.