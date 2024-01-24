Мне же нужны деньги!

Вся земля, словно в сказке, была покрыта белым пушистым снегом. Денис возвращался из школы домой, но он не стал играть с ребятами: его ждали дела поважнее. Мальчик слышал разговоры родителей о том, что цены выросли, а у папы стало меньше работы. Родители старались не волноваться, но дома чувствовалось какое-то напряжение.

Чтобы как-то помочь родителям, Денис решил зимой убирать снег у соседей за небольшую плату.

Денис переоделся, быстро пообедал и сказал:

— Мне пора, мам. Вернусь к ужину.

Денис нашёл в гараже лопату для уборки снега и поспешил вниз по улице. Он уже знал, куда пойдёт первым делом. В большой старинный дом, возле которого он насчитал 18 ступенек. Там ему, должно быть, неплохо заплатят.

Денис еле пробрался сквозь глубокий снег по высоким ступенькам и позвонил в дверь, но никто не вышел. Мальчик снова позвонил и прислушался. Наконец ему показалось, что он слышит небольшой шум. Денис подождал немного, и наконец, когда он уже почти решился уйти, дверь открылась: перед ним, опираясь на ходунки, стояла пожилая женщина.

— Здравствуйте! — сказал Денис. — Давайте я вам дорожку от снега почищу.

Женщина не улыбалась, и глаза её были печальны.

— Ты добрый мальчик, — сказала она дрожащим голосом, — но я боюсь, что мы не можем заплатить за уборку снега. Стараемся потихоньку с мужем сами чистить его, когда силы есть. Больше некому нам помочь.

— Ааа, ладно, — тихо ответил Денис, не зная, что делать дальше. Конечно, хорошо бы помочь старикам, но ведь ему нужна оплачиваемая работа.

— До свидания, — неуверенно произнёс он, повернулся и спустился по ступенькам. Он не мог тратить своё время на бесплатную расчистку дорожек.

Денис подошёл к дому соседей:

— Здравствуйте! Давайте я вам снег у дома расчищу?

Когда хозяйка дома поинтересовалась, сколько Денис берёт за работу, он ответил, что возьмёт столько, сколько ему заплатят. Женщина согласилась.

Денис принялся за работу и понял, что убирать снег не так-то просто: он прилипал к лопате, приходилось стряхивать его. Денис вспотел, у него заболели руки. Орудуя лопатой, мальчик не переставал думать о женщине с ходунками. «А как же они пойдут за продуктами по таким сугробам?»

Денису очень хорошо заплатили за работу и пригласили приходить снова:

— Ты хорошо поработал, так что можешь убирать здесь снег всю зиму, если захочешь.

А мальчик всё думал о хозяевах дома с 18 ступенями: «Ну, кто-нибудь из соседей поможет им. А мне нужны деньги». Но это его не утешало. Денис вспомнил, как в различных обстоятельствах родители говорили ему, что не в деньгах счастье. Но он прогнал эти мысли и расчистил тротуары ещё у двух домов.

К тому времени, когда Денис закончил работу, у него болели ноги, и даже на сердце, казалось, было немного тяжело. Он очень устал! Но у него были деньги!

Внезапно мальчик задумался, что бы сделал его отец, окажись он в такой же ситуации. Денис развернулся и быстро зашагал к большому дому на склоне. Он надеялся, что у него хватит сил сделать то, что он как христианин должен был сделать.

Превозмогая боль в мышцах, мальчик принялся за работу. Много раз ему хотелось остановиться и пойти домой, но он знал, что не должен этого делать.

Наконец Денис закончил работу. Он собирался подняться по ступенькам и поздравить хозяйку с Рождеством, но был уверен, что она попытается ему заплатить. Поэтому он решил сделать сюрприз и ничего не говорить.

«Самый лучший подарок — тот, который ты даришь по своему желанию, — своё время, таланты, отношение, — подумал Денис. — Я буду возвращаться сюда и расчищать дорожку каждый раз, когда пойдёт снег. Я буду делать этот подарок на протяжении всей зимы, а не только на Рождество!»

По книге «Рождественские истории» издательства «Источник жизни»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.