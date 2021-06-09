Особенный друг

Стояло жаркое лето. Захар научился ездить на небольшом двухколёсном велосипеде и очень гордился этим. Поначалу он падал, но зато теперь с ветерком носился туда-сюда по улице — там, где разрешила мама. И вдруг увидел незнакомую девочку.

— Привет! Как тебя зовут?

— Настенька! — ответила сидящая в песочнице перед соседским домом девчушка.

— А меня зовут Захар. Давай дружить! Хочешь на моём велосипеде покататься?

Настенька смущённо замолчала. Мальчик слез со своего транспорта и стал лепить вместе с новой подружкой куличики из песка.

Проголодавшись, юный велосипедист поехал домой. За обедом Захар рассказывал:

— Мама! На улице у соседей девочка появилась — Настенька. Она сидит и с песком играет. И не встаёт, представляешь?

— Захар, — ответила сыночку мама, — Настя — внучка наших соседей. У неё нездоровы ножки. Она очень умная и добрая девочка, но не ходит, как все. Возможно, доктора её вылечат, но пока у них не получается.

— Как жаль! — сочувственно вздохнул мальчик. — А я её на велосипеде хотел покатать!

— Это можно попробовать, — улыбнулась мама. И после обеда вместе с сыном пошла к соседке.

Мама Захарика и бабушка Настеньки усадили девочку на велосипед. Сам Захар стал у багажника — подталкивать. И так все дружно возили Настю на велосипеде. Девочка смеялась от радости!

А когда пришло время расставаться, Захар пообещал новой подружке:

— Настя, ты ещё приезжай в гости к бабушке с дедушкой — и я буду тебя катать!

Дома мама обратилась к сыну:

— Мой мальчик, есть особенные детки. Они не такие, как все: кто-то не ходит, кто-то не видит, кто-то плохо понимает. Над такими ребятами не нужно смеяться и их не нужно дразнить или бояться. Они тоже могут стать твоими друзьями. Ты сегодня поступил правильно, и я горжусь тобой, сынок!

С тех пор Захар и Настя ещё не раз играли вместе, и им было весело друг с другом.

Наступила осень. Захар и Настя пошли в первый класс. Как ты думаешь, дорогой читатель, каких ребят встретит Настенька в школе? Будут ли они её дразнить? Или, наоборот, будут помогать ей и дружить с нею? А как бы поступил ты?

Наталия Кислова

Художник Светлана Литвина

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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.