9 мая в библейском пророчестве

Может ли пророчество Библии, написанное более двух с половиной тысяч лет назад, с математической точностью предсказать судьбу современных держав, вплоть до великих побед и поражений XX столетия?

Оказывается, ключ к пониманию глобальных исторических процессов, от Навуходоносора и Кира до Наполеона и Второй мировой войны, был дан человечеству задолго до рождения этих правителей и полководцев.

И это не удивительно, ведь Библия — это Слово Божье, а Он знает конец от начала: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось» (книга пророка Исаии 46:9, 10).

Обратимся к одной из самых удивительных и захватывающих глав Библии — второй главе книги пророка Даниила. Это не просто библейский текст. Это исторический шифр, разгадка которого потрясает воображение. История начинается с тревожного сна могущественного вавилонского царя Навуходоносора и заканчивается видением, охватывающим всю человеческую цивилизацию до наших дней и далее.

Сон царя

Великому царю приснился колоссальный истукан, сиявший зловещим блеском металлов: голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бёдра медные, голени железные, а ступни частью железные, частью глиняные. Пророк Даниил, наделённый Богом мудростью, не только рассказал забытый царём сон, но и дал его потрясающее и точное толкование. Каждая часть истукана символизировала великую мировую империю, которая будет сменять другую в строгой последовательности: от Вавилона (золотая голова) до Рима (железные голени).

Но пророческая глубина открывается в деталях. Железные голени Рима делятся на ступни и пальцы ног из железа и глины. И здесь звучит ключевая, судьбоносная фраза, которая станет лейтмотивом европейской истории на две тысячи лет вперёд: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то царство будет разделённое, и в нём останется несколько крепости железа…

И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое… но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Даниила 2:41–43).

«Не сольются»

Эта, казалось бы, незначительная деталь — «не сольются» — становится пророческим ключом к пониманию политической карты Европы. Она указывает на принцип разделения и невозможности окончательного, прочного слияния народов и государств, возникших на обломках железного Рима, под одной тиранической властью. Железо имперской силы не может по-настоящему смешаться с глиной национальных особенностей, культур и суверенитетов.

Взгляните на исторические факты через призму этого древнего пророчества. Раз за разом сильнейшие мира сего пытались объединить Европу силой, и раз за разом их планы разбивались о непреложный библейский принцип «не сольются».

Империя Наполеона

В начале XIX века Наполеон Бонапарт покорил почти всю Европу. Его империя, казалось, возродила славу Рима. Но в 1812 году его «великая армия» из 600 тысяч «железных» легионеров, перейдя Неман, начала путь к своему уничтожению. Российское пространство, «генерал Зима» и несгибаемая воля народа стали той самой «глиной», которая не смешалась с железом французской военной машины. Империя Наполеона рассыпалась, как хрупкая глина, подтверждая истинность пророчества.

План Гитлера

Но самым ярким и неопровержимым исполнением этих слов стала история XX века. Адольф Гитлер, создавший Третий рейх — идеологическую и военную машину из чистого «железа», — железной поступью прошагал по Европе. В 1941 году с планом «Барбаросса» он бросил вызов гигантской стране на востоке — Советскому Союзу. Казалось, ещё немного — и Европа навсегда «сольётся» под одной идеологией и властью.

Но древнее пророчество снова произнесло свой приговор: «не сольются одно с другим». Несокрушимая воля, жертвенность и беспримерное мужество народов СССР стали тем самым «глиняным» компонентом в пророческом видении, который не поддался железному катку нацизма. Советский народ, не желавший терять свою идентичность и свободу, выстоял.

И когда над поверженным Рейхстагом взвилось Знамя Победы, а в ночь с 8 на

9 мая 1945 года в Берлине была подписана полная и безоговорочная капитуляция нацистской Германии, это был не просто триумф оружия. Это было торжество пророческого слова, данного за 25 веков до этого дня. Великая Победа, день 9 мая, был предсказан в самой своей сути — как крах очередной попытки «железа» подавить и ассимилировать «глину», попрать суверенитет народов. Это была победа, вписанная в библейскую летопись истории человечества.

Разве это не поразительно? Пророчество, записанное за шесть веков до Рождества Христова, не просто упоминает о разделённых царствах, но точно описывает исторический принцип, который сдерживал объединение Европы под единой тиранической властью на протяжении столетий, вплоть до самых драматических моментов Новой и Новейшей истории.

Главное событие

Но финал пророчества книги Даниила переносит нас от политики к вечности. Вся история металлического колосса — это лишь прелюдия к главному событию. Пророк продолжает: «Во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Даниила 2:44, 45).

Вот она, кульминация! Камень, отторгнутый от горы не руками, — это символ вечного Царства Божьего, которое установит на земле Сам Бог. Все земные империи, со всей их славой, мощью и амбициями, — временны. Они приходят и уходят, оставляя после себя лишь страницы в учебниках истории, повествующие о том, как золото, серебро, медь и железо истукана превратились в прах. Но Царство, основанное на любви, справедливости и истине, вечно и непоколебимо.

Пророчество второй главы книги Даниила — это послание надежды для каждого из нас. В мире, где кажется, что силы зла могут вот-вот восторжествовать, где новые «империи» возникают и грозят поглотить свободу и достоинство человека, это пророчество звучит с новой силой. Оно говорит: есть предел. Есть Тот, Кто держит историю в Своих руках. Он управляет царствами и ведёт человечество к определённой Им цели.

Это удивительное пророчество уже исполнилось в истории нашей планеты на 99%, остался лишь последний штрих — установление вечного Божьего Царства. И у нас нет никаких сомнений в том, что и это Бог исполнит!

Господь наш Иисус Христос сделал всё, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и Он желает каждому из нас при Своём Втором пришествии сказать эти слова: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Евангелие от Матфея 25:34).

История продолжается. И каждый из нас стоит перед выбором, который гораздо важнее, чем выбор между политическими системами: на чьей стороне мы хотим оказаться в финале истории человечества — на стороне бренного металла истукана, обречённого на уничтожение, или на стороне Божьего Царства, которое наполнит собой всю землю? Царство Божье приблизилось. Готовы ли мы стать его частью?

Алексей Бритов

Предпочитаете читать не электронные, а бумажные книги? Подпишитесь на бумажную версию «Сокрытого Сокровища», и пусть газета для души ежемесячно приходит в ваш дом, не позволяя забыть о Главном. Вы также можете подарить подписку друзьям, близким и дальним. Вы можете оформить подписку на сайте Почты России