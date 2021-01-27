Мой милый друг, ещё немного,
И будет кончен трудный путь:
В обителях Святого Бога
Тогда мы сможем отдохнуть!
Тогда всегда мы будем рядом —
Смеяться, радоваться, петь
И дивным любоваться градом,
Святого Бога лицезреть!
Там ангелов прекрасных хоры
Хвалу возносят без конца,
Природа вся — моря и горы —
Всё славит Дивного Творца!
Там зла не будет, боль и горе
Давно прошли, болезней нет…
Искупленные в дружном хоре
Христу поют за дивный свет!
Да, это будет очень скоро!
Христос придёт, чтоб нас спасти,
В прекрасный Рай, в чудесный Город
Возлюбленных Своих ввести!
Мой милый друг, ещё немного…
Держись! Не стоит унывать!
В обителях Святого Бога
Мы будем вечно пребывать!
Игорь Плохатнюк
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.