Мой милый друг, ещё немного,

И будет кончен трудный путь:

В обителях Святого Бога

Тогда мы сможем отдохнуть!

Тогда всегда мы будем рядом —

Смеяться, радоваться, петь

И дивным любоваться градом,

Святого Бога лицезреть!

Там ангелов прекрасных хоры

Хвалу возносят без конца,

Природа вся — моря и горы —

Всё славит Дивного Творца!

Там зла не будет, боль и горе

Давно прошли, болезней нет…

Искупленные в дружном хоре

Христу поют за дивный свет!

Да, это будет очень скоро!

Христос придёт, чтоб нас спасти,

В прекрасный Рай, в чудесный Город

Возлюбленных Своих ввести!

Мой милый друг, ещё немного…

Держись! Не стоит унывать!

В обителях Святого Бога

Мы будем вечно пребывать!

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.