Расцвела за окошком белоснежная вишня,

Ароматом весенним всё наполнив вокруг.

Подарил нам красу эту Бог наш Всевышний,

Тот единственный вечный небесный наш Друг.

В тихом шелесте ветра слышу голос я нежный,

Голос Друга Иисуса — как елей для души,

И слагает душа для Него свои песни —

Песни вечного неба — как они хороши.

Подарил мне Иисус веру в вечность святую,

И за Ним я иду через море тревог.

Верю в рай, верю в лучшую жизнь неземную,

Приведёт меня Бог в свой небесный чертог.

Я, как вишенка эта, что прекраснее нету,

Расцвету в жизни вечной, там, в небесном саду,

Среди вас, дорогие, средь небесного света,

И с надеждою в это я по жизни иду.

Екатерина Проценко, п. Углегорск, Амурская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.