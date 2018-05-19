Расцвела за окошком белоснежная вишня,
Ароматом весенним всё наполнив вокруг.
Подарил нам красу эту Бог наш Всевышний,
Тот единственный вечный небесный наш Друг.
В тихом шелесте ветра слышу голос я нежный,
Голос Друга Иисуса — как елей для души,
И слагает душа для Него свои песни —
Песни вечного неба — как они хороши.
Подарил мне Иисус веру в вечность святую,
И за Ним я иду через море тревог.
Верю в рай, верю в лучшую жизнь неземную,
Приведёт меня Бог в свой небесный чертог.
Я, как вишенка эта, что прекраснее нету,
Расцвету в жизни вечной, там, в небесном саду,
Среди вас, дорогие, средь небесного света,
И с надеждою в это я по жизни иду.
Екатерина Проценко, п. Углегорск, Амурская обл.