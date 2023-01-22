От религии Бога тошнит:

Он задумал мне счастье получше.

Он как Друг в моё сердце спешит.

Он как Врач исцеляет мне душу.

Для меня Он — прекрасный Отец.

Он — единственный — жизни Спаситель.

Он — Возлюбленный мой, наконец…

Терпеливый и мудрый Учитель.

Я порою, как дочка, к Нему

Прибегаю, сажусь на колени.

Крепко-крепко Его обниму

И услышу Его наставленья.

А порою как к Другу приду

Поделиться и выпить с Ним чаю,

Принесу Ему сердца нужду,

Посижу рядом с Ним, помечтаю.

Прихожу как к Учителю в класс,

Когда столько на сердце вопросов!

Не свожу своих пристальных глаз…

Как доступно Он учит и просто!

А к Врачу свою боль приношу,

От обиды и страха нарывы.

«Оперируй, Хирург! — я прошу, —Нужно — режь!

Только сделай счастливой».

Есть особые встречи у нас…

Есть особая близость святая…

Пред Любимым своим каждый раз

Я всё сердце своё открываю.

Для Него я читаю стихи

И пою от души Ему песни!

И молитвы мои, как духи,

Ароматом струятся небесным!

Я стою у креста в тишине,

Приношу все грехи в сокрушенье,

И от Господа льются ко мне

Вечный мир, Вечный свет и прощенье.

Да… Религии здесь — никакой.

Для неё не оставил Бог места.

Моя вера — любовь и покой.

Я для Господа — друг и больной,

Ученица и дочь, и невеста…

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.