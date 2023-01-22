От религии Бога тошнит:
Он задумал мне счастье получше.
Он как Друг в моё сердце спешит.
Он как Врач исцеляет мне душу.
Для меня Он — прекрасный Отец.
Он — единственный — жизни Спаситель.
Он — Возлюбленный мой, наконец…
Терпеливый и мудрый Учитель.
Я порою, как дочка, к Нему
Прибегаю, сажусь на колени.
Крепко-крепко Его обниму
И услышу Его наставленья.
А порою как к Другу приду
Поделиться и выпить с Ним чаю,
Принесу Ему сердца нужду,
Посижу рядом с Ним, помечтаю.
Прихожу как к Учителю в класс,
Когда столько на сердце вопросов!
Не свожу своих пристальных глаз…
Как доступно Он учит и просто!
А к Врачу свою боль приношу,
От обиды и страха нарывы.
«Оперируй, Хирург! — я прошу, —Нужно — режь!
Только сделай счастливой».
Есть особые встречи у нас…
Есть особая близость святая…
Пред Любимым своим каждый раз
Я всё сердце своё открываю.
Для Него я читаю стихи
И пою от души Ему песни!
И молитвы мои, как духи,
Ароматом струятся небесным!
Я стою у креста в тишине,
Приношу все грехи в сокрушенье,
И от Господа льются ко мне
Вечный мир, Вечный свет и прощенье.
Да… Религии здесь — никакой.
Для неё не оставил Бог места.
Моя вера — любовь и покой.
Я для Господа — друг и больной,
Ученица и дочь, и невеста…
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.