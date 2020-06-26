Молчать о Боге не могу

Удивительно, как горстка христиан всего за несколько десятилетий смогла рассказать о Боге столь многим людям. Не было в те дни ни радио, ни телевидения, ни интернета, но были люди, чьи сердца горели огнём любви, который невозможно было скрыть. И вот как всё началось…

Содержание:

В ожидании чего-то особенного

Кто ты?

С виду — обычный человек

Первые последователи

Как быть с предубеждениями?

Пойди и посмотри

Не промолчи

В ожидании чего-то особенного

Иоанн Креститель был родственником Иисуса. Их матери встречались, когда носили под сердцем своих первенцев. Возмужав, Иоанн стал проповедовать и крестить людей водным крещением. Его служение вызвало необыкновенное оживление в народе. Ещё живы были те, кто помнил откровение, данное Захарии (отцу Иоанна) в храме. Бог тогда указал на Иоанна как на того, кто возвестит приход Мессии (обещанного Спасителя).

В Израиле давно не появлялись пророки, давно не было таких изменений в обществе, какие происходили сейчас. Было известно, что семьдесят седьмин — срок, по пророчеству Даниила указывающий на близкое пришествие Избавителя, — почти закончились, и все ждали чего-то особенного.

Кто ты?

Священники, отправленные на переговоры с новым учителем, задали Иоанну вопрос: «Кто ты?» Иоанн сразу предупредил, что он не Христос. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне: “исправьте путь Господу”, как сказал пророк Исаия» (Евангелие от Иоанна 1:23).

В древности, когда царь путешествовал по отдалённым провинциям своих владений, перед царской колесницей шли люди, которые должны были выровнять плохую дорогу, засыпать ямы, чтобы царь мог ехать безопасно и спокойно. Иоанн сравнивает себя с тем, кто готовит путь царю.

Посланные из Иерусалима спросили Иоанна: «Что же ты крестишь?» Креститель окинул взглядом толпу, собравшуюся вокруг него, и вдруг глаза его засияли, лицо озарилось светом, и он ощутил сильное волнение. Он увидел Иисуса, Которого не так давно крестил. Во время крещения Иоанн слышал голос с неба и видел особенный знак Божьего одобрения. Теперь он воскликнул: «Я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Евангелие от Иоанна 1:26, 27).

С виду — обычный человек

На следующий день Иоанн снова увидел Иисуса и назвал Его Агнцем Божьим, Который берёт на Себя грех мира. С трепетом и удивлением народ смотрел на Христа. В Его облике и поведении не было ничего такого, что указывало бы на высокое положение. С виду — обычный человек, бедно одетый. Он стоял бледный, усталый и измождённый после сорокадневного поста.

Тем не менее люди могли видеть на Его лице Божественное сострадание и одновременно — сознание Своей силы. Его взгляд, всё выражение Его лица говорили о смирении и бесконечной любви.

Первые последователи

На следующий день, когда рядом с Иоанном стояли два ученика, он вновь увидел Иисуса в толпе и вновь назвал Его Агнцем Божьим. Ученики не могли понять значения этих слов. Иоанн Креститель, однако, не объяснил им ничего.

Тогда эти два ученика отправились на поиски Иисуса. Это были Андрей (так называемый Первозванный) и Иоанн Евангелист. В непреодолимом порыве они поспешили вслед за Иисусом, желая поговорить с Ним. Их мучил вопрос: «Он ли долгожданный Мессия?»

Они беседовали с Христом по пути, а потом ещё зашли к Нему в гости и пробыли у Него весь тот день.

Ученик Иоанн был человеком искренним и глубоким, пылким и в то же время склонным к размышлениям. Он был поглощён тем, что стало открываться ему.

Андрей всем сердцем уверовал в Иисуса и стремился поделиться с кем-то радостью, переполнявшей его сердце. Он просто не мог молчать! Андрей пришёл к своему брату Симону и сказал: «Мы нашли Мессию». Симон тоже поспешил к Спасителю. Христос остановил на нём Свой испытующий взгляд. Порывистый характер Симона, его любящее, отзывчивое сердце, его честолюбие и самонадеянность, история его падения, покаяния, его труды и мученическая смерть — всё открылось взору Спасителя, и Он сказал: «Ты — Симон, сын Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит: “камень” (Пётр)» (Евангелие от Иоанна 1:42).

Как быть с предубеждениями?

На следующий день Иисус призвал Филиппа, а тот — Нафанаила. Нафанаил же, увидев Христа, был разочарован. Неужели этот труженик из бедного сословия — Мессия? Но не мог он и отвергнуть Иисуса, потому что слова Иоанна Крестителя о Нём глубоко запали ему в сердце.

Когда Филипп отправился искать Нафанаила, тот в тихой роще размышлял над вестью Иоанна и пророчествами о Мессии. Он молил Бога, чтобы ему было открыто, действительно ли Иисус является обещанным Избавителем. Филипп нашёл Нафанаила молящегося под смоковницей. Слова: «Мы нашли Того, о Котором писали… пророки», — прозвучали для Нафанаила прямым ответом на его молитву. Но Филипп, вера которого была ещё не тверда, добавил с сомнением: «Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». В сердце Нафанаила снова возникло предубеждение: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

Филипп не стал с ним спорить. Он сказал только: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев приближающегося к Нему Нафанаила, приветствовал его: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». Удивлённый, Нафанаил воскликнул: «Почему Ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Евангелие от Иоанна 1:45–48).

Этого было достаточно, чтобы Нафанаил уверовал всем сердцем.

Пойди и посмотри

Если бы Нафанаил обратился за советом к раввинам, он никогда не обрёл бы Иисуса. Только лично познакомившись с Ним, он смог стать Его учеником. Так случается и сегодня со многими, кого предрассудки удаляют от блага. Всё было бы совсем по-другому, если бы они «пошли и посмотрели».

До тех пор, пока люди доверяются человеческим авторитетам, они не придут к спасительному познанию истины. Подобно Нафанаилу, каждый должен изучать Слово Божье самостоятельно и молиться, чтобы Бог просветил его. Тот, Кто увидел Нафанаила под смоковницей, увидит и нас там, где мы молимся. Ангелы никогда не оставят тех, кто ищет Божественного руководства.

Не промолчи

С призванием Иоанна, Андрея, Симона, Филиппа и Нафанаила было положено основание христианской Церкви. Вначале Иоанн Креститель послал двух своих учеников к Христу. Один из них, Андрей, нашёл своего брата и позвал его к Спасителю. Затем был призван Филипп, который отправился искать Нафанаила. Эти примеры должны научить нас, насколько важно наше личное участие в привлечении к вере родственников, друзей и соседей. Есть люди, которые всю жизнь считают себя христианами, но никогда не прилагают усилий, чтобы привести хотя бы одну душу к Спасителю. Так быть не должно. Как только человек обращается в веру, в его душе сразу же рождается желание поделиться с другими тем, какого драгоценного друга он обрёл в Иисусе. Любящее сердце не будет молчать.

Тот, кто стремится нести свет другим, сам будет благословен. Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, чтобы выработать характер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать в работе нашего Спасителя.

Найди сегодня время посидеть «под смоковницей», доверить Богу свои переживания и взыскать Его всем сердцем. Проси показать тебе путь истины.

Когда Господь будет открывать тебе Себя, не промолчи о Нём.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.