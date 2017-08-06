Молитва: обет

Первый обет, упомянутый на страницах Священного Писания, имел место в жизни патриарха Иакова. Изучение его опыта раскрывает и иллюстрирует главные измерения природы обетов в Библии в целом.

1. Нужда. Иаков бежал из дома с одним посохом в руке (Бытие 32:10), спасая свою жизнь от гнева брата (Бытие 27:41–45). Одинокий, с камнем под головой вместо подушки, в темноте, беззащитный, в страхе, с неопределённым будущим — всё это категории острой нужды. В подобные минуты мы особо ярко осознаём свою нужду в Боге. Нужда создаёт предпосылки для обета.

2. Условия обета. Это звучит на грани неправдоподобного, но в контексте обета человек имеет право предложить Всевышнему свои условия. Эти условия, конечно, не могут идти в разрез с ясно установленными Божьими законами, но в остальном не регламентированы.

Иаков сформулировал свой обет так: «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, — то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, [Боже], даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытие 28:20–22). В первой части любого обета выражается то, что человек ожидает от Бога, во второй — что обещает Богу.

3. Исполнение обета. Бог не обязан принять условия обета, Он суверенен. Если Всевышний в Своей премудрости знает, что желаемое нами принесёт зло, а не добро, и не примет условий обета, не сделает просимого, то мы освобождаемся от данного обещания. Однако если Бог условия обета принял и спас, благословил, облагодатствовал человека, мы обязаны исполнить свою часть. Иаков исполнил свой обет (Бытие 35:1–3, 6, 7). Священное Писание провозглашает: «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех» (Второзаконие 23:21).

4. Прославление и свидетельство. Помимо исполнения своей части обета, важно возблагодарить и прославить Бога, а также засвидетельствовать об этом другим, как сделал Иаков (Бытие 32:10; 33:11; 35:2, 3).

Господь призывает: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом 49:14, 15). Испытайте Бога, молясь молитвой с обетом!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.