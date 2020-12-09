Жив несмотря ни на что

В конце сентября 2018 года мне довелось побывать на Кавказе и стать свидетельницей торжественного события в церкви христиан-адвентистов седьмого дня: в одну из суббот состоялась помолвка молодого пастора из Кабардино-Балкарии Тимофея и девушки Нины из Владикавказа. Но до этого счастливого дня Тимофею пришлось пережить серьёзное испытание.

До окончания Духовной академии Тимофей работал отделочником. Трудолюбивый и отзывчивый по характеру, он не привык сидеть без дела, а потому во время отпусков просил друзей найти ему какую-нибудь работу в сфере строительства. В июле 2018 года Тимофей подрабатывал в Краснодарском крае, занимаясь отделкой помещения.

В тот день, кроме всего прочего, задачей Тимофея было повесить на высокий потолок большую, красивую, но тяжёлую люстру. Работа как работа, ничего особенного. Подсоединив провода к люстре, лежащей на строительных лесах, парень взял её в руки, чтобы поднести к потолочному крючку, и вдруг почувствовал: его притянуло электрическим током настолько сильно, что самостоятельно освободиться не получается. Молодой человек не знал, что ещё при сборке люстры на фабрике была допущена ошибка. Провода внутри были подключены неправильно и передавали ток открытой металлической поверхности люстры. В тот критический момент на ум молниеносно пришло единственное спасительное решение: оторвать люстру от провода, чтобы прекратить убийственное действие электрического тока. Слава Богу, это получилось. Но сердце тут же остановилось, а Тимофей потерял сознание и упал с лесов вниз головой на бетонный пол, покрытый кафелем.

Через окошко двери одна из сотрудниц ремонтируемой адвокатской конторы увидела происходящее. Она быстро вошла в комнату и стала тормошить Тимофея, пытаясь его повернуть. Очнулся он лежащим на кафельном полу. Голова, согнутая в шее, оказалась под телом, как будто, падая с большой высоты, он пытался сделать кувырок. Со второй попытки Тимофею удалось встать на ноги и даже выйти на улицу. Ужасно болела голова. Ощущалась невероятная слабость.

На машине скорой помощи Тимофея доставили в больницу. МРТ головы выявило серьёзные травмы: два перелома черепа (на своде и у основания), трещину в челюсти, а также две внутренние гематомы, которые явно представляли угрозу жизни. По словам врача, обследовавшего травмированного, срочно нужна была операция по удалению гематом, но он отказался за неё браться и в срочном порядке отправил Тимофея в областной медицинский центр. К тому времени больной уже не мог самостоятельно двигаться. В областном центре ему в течение дня сделали четыре МРТ, чтобы определить состояние гематом. В результате было принято решение продолжить наблюдение и воздержаться от хирургического вмешательства. В итоге операция не понадобилась.

После электротравмы каждый организм ведёт себя по-разному: у одних поражается лицевой нерв и перекашивается лицо, у других нарушается работа всего опорно-двигательного аппарата, кто-то теряет слух, а некоторые вообще лишаются рассудка. Обычный исход такого ужасного падения, да ещё совмещённого с электротравмой, — смерть. У молодого пастора, к счастью, сохранились зрение, обоняние, слух, разум, возможность двигаться, и восстановилась работа сердца. Голова очень быстро начала заживать.

Медиков удивила его жалоба в первый же день: «Не могу нормально есть, челюсть болит». Они поражались: «Люди с подобными травмами только на третий-четвёртый месяц начинают самостоятельно есть, а ты уже в первый день можешь это делать!» На второй день лечения больной уже мог жевать мякиш хлеба. Всё заживало настолько быстро, что врачи были потрясены. В реанимации госпитализированный лежал только три дня. Врач, который переводил Тимофея из реанимации, сказал, что парень должен был умереть три раза: при остановке сердца, от кровоизлияния в мозг и от падения вниз головой на бетонный пол! А врач-кардиолог подметил, что чья-то неведомая рука вновь завела сердце Тимофея. В родном городе, куда молодой человек вернулся на амбулаторное лечение, заместитель главного врача больницы, ознакомившись с диагнозом, удивлённо поинтересовалась: «А где больной?»

Когда друзья Тимофея увидели, что он уже может выходить на связь по интернету, ему стали сообщать, что за его выздоровление усердно молились христиане в разных городах России, Беларуси, США и Германии. Господь спас его в кризисной ситуации, незамедлительно ответив на множество молитв его близких людей и друзей, подтверждая верность Своего обещания: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Матфея 18:19, 20).

В конце октября того же года во Владикавказе родилась молодая христианская семья — Тимофея и Нины Борониных. Пастор сейчас вспоминает: «Медики мне говорили, что с таким диагнозом люди либо не выживают, либо становятся калеками. Чудо моего исцеления произошло не просто так, а по могуществу Господа Иисуса Христа, по молитве Его народа. Значит, у Бога ещё есть планы для меня».

Наталья Андриянова, г. Смоленск

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.