В Священных Писаниях молитве часто сопутствует пост: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным» (Неемия 1:4); «И обратил я лицо моё к Господу Богу с молитвою и молением, в посте, и вретище, и пепле» (Даниил 9:3); «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Луки 2:36, 37); «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (Деяния 13:3).

Чем объясняется такая взаимосвязь? Идёт ли речь о том, что пост каким-то образом усиливает молитву? Возможно, когда человек идёт на жертву, отказывая себе, это больше располагает Бога? Почему пост и молитва в Библии соседствуют?

При исследовании оказывается, что главная функция поста, открытая в Библии, — это содействие смирению: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя, и для детей наших, и для всего имущества нашего» (Ездры 8:21).

Фактически, глаголы «поститься» и «смиряться» используются в Священном Писании в качестве синонимов: «”Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?” — Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других» (Исаия 58:3). В первой половине этого стиха используется литературный приём синонимического параллелизма, при котором одна и та же мысль дважды выражается разными способами, то есть «постимся» синонимично «смиряем», а «видишь» — «знаешь».

Смирение же, в свою очередь, является одним из важнейших условий эффективной молитвы: «Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт» (Псалом 33:18, 19); «Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушёнными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых» (Исаия 57:15).

Таким образом, причина эффективности молитвы и поста в том, что пост смиряет человека, а Бог посылает ответ на молитвы смиренных! Есть ли в вашей жизни проблемы, которые кажутся непреодолимыми? Пользуетесь ли вы постом в молитвенном служении? Часто ли вы поститесь? Используйте самый простой способ смирить душу! Молитесь с постом, и обретайте ответы на молитву!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.