Молитва: прошение

Если провести опрос общественного мнения на тему «Что такое молитва?», подавляющее большинство с уверенностью ответит: «Просьба к Богу!» Фактически, очень многие и обращаются-то к Создателю лишь, когда нужно что-то попросить. Как говорят в народе, «как тревога, так до Бога».

Однако содержание молитвы, согласно Библии, гораздо богаче. Возьмём хотя бы один текст: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1 Тимофею 2:1). Как видим, прошения и моления — это лишь часть тематического спектра в общении с Богом. В этом цикле статей уже рассмотрены такие виды молитвы, как благословение Бога, благодарение, исповедание веры, исповедание грехов, ходатайство и обет. Молиться можно, ни о чём не прося!

Тем не менее, одним из измерений молитвы является прошение, просьба. Какими могут быть эти прошения? О чём можно просить? Один из ярчайших ответов на этот вопрос: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

Вот как содержание просьб выражено в современных переводах Библии: «но если есть у вас в чём-либо нужда» (РБО); «в любом случае» (Кулаков); «во всём» (Живой поток). Бога можно просить обо всём! Иллюстрацией могут служить следующие отрывки из Библии: «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что Мне дать тебе» (2 Паралипоменон 1:7); «И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа, Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте» (Исаия 7:10, 11).

«Бог заботится даже о самых незначительных сторонах нашей жизни. Иногда людей учат не беспокоить Бога по пустякам и не приходить к Нему с личными просьбами. На самом деле, это ложное смирение» (Комментарий Стерна). Нет сферы жизни, к которой бы Бог был непричастен, Он пронизывает всё наше бытие, и, соответственно, может действовать везде.

Однако, открывая Творцу наши желания, будем помнить, что Он и любвеобилен, и всеведущ. Зная конец от начала и любя нас вечной любовью, Он исполнит лишь те желания, которые послужат нам во благо. А посему, открывая ему в молитве самое сокровенное и выражая свои просьбы по любым вопросам, будем помнить то, что нам гарантировано обещано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7).

Передав дело в наивысшую инстанцию во Вселенной, мы обретаем мир и победу над тревогой — наше дело будет решено наилучшим образом!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.