Молитва: уровни

Согласно Священному Писанию, молитва — это общение человека с Богом, подобное общению друзей: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исход 33:11). В книге «Почему я боюсь сказать тебе, кто я» священник Джон Пауэлл, имеющий учёные степени в области психологии, истории и теологии, описывает пять уровней, на которых происходит общение между людьми. Коль скоро молитва — это тоже общение, к ней применимы законы, характерные для общения, включая вопрос уровней. Рассмотрим их кратко.

1. Одиночные реплики. Это фразы, почти лишённые смыслового значения. Когда на привычное «Как дела?» звучит ответ «Нормально!», и более ничего, налицо лишь выхолощенный социальный ритуал. Подобное происходит и в молитве. Такие фразы, как «Прости, Господи!», «Господи, помилуй», «Слава Богу», и иные, если произносятся по накатанной, иллюстрируют первый уровень общения.

2. Формальный разговор характеризует общение, при котором идёт сообщение информации, но нет личного комментария, выражения отношения к сказанному. Порой это происходит при общении по долгу, без желания. Подобным же образом существуют и формальные молитвы: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Матфея 6:5).

3. Идеи и мнения. Фактически, подлинное общение начинается лишь на этом уровне, поскольку происходит раскрытие внутреннего мира. В молитве человек выражает свои планы, намерения, а также задаёт Богу вопросы: «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было бы покойно» (Иов 3:11–13).

4. Чувства и эмоции. Общение на этом уровне отражает не только мысли, но и то, что происходит в душе человека: «я в восторге», «мне страшно», и т. д. В Библии есть призыв: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6). Молитвенные псалмы Давида представляют собой пример откровенного выражения чувств в общении с Богом.

5. Глубокое духовное проникновение. Когда две личности уже хорошо знакомы и доверяют друг другу, они делятся самым сокровенным. Общение на этом уровне оставляет яркое впечатление и надолго запоминается. В описании молитвы в Библии есть состояние, которое в Синодальном переводе обозначается словом «исступление» (Деяния 10:10; 22:17), в оригинале же έκστασις (экстасис), откуда русское «экстаз». В это время человек получает откровение от Бога.

А как молитесь вы? Каков уровень вашего общения с Богом?

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.