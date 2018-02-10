Стихи от наших читателей

Припасть к Христу

К ногам Иисуса припаду,

Оставлю все свои тревоги.

Покой лишь в Господе найду

От испытаний жизни многих.

Для нас Он — любящий Отец,

Прижмёт к Себе и обогреет.

Вселенной всей Он есть Творец,

За нас Он всех душой радеет.

Ходатай Он за нас с тобой,

Подаст совет Свой и научит.

Пошлёт нам в сердце Дух Святой,

От всех пороков нас отлучит.

Христу могу лишь доверять,

Свои дела, заботы, планы.

Даст силы в вере устоять,

Залечит скорби моей раны.

Лишь на Иисуса уповать,

Хочу я в жизни своей бренной.

Готов за веру пострадать,

Чтобы принять венец нетленный.

Виктор Усанов, г. Нальчик

Благая весть

Летит по миру Благая весть:

Воздайте Богу хвалу и честь!

Отец Небесный любовь явил,

Он смертью Сына нас искупил!

Судья уж близок, Он у дверей.

Открой же сердце Ему скорей!

Убойся Бога, признай Творца,

И счастье будет с тобой всегда!

Надежда Труфанова,

ст. Старощербиновская,

Краснодарский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.