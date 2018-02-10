Стихи от наших читателей

Припасть к Христу
К ногам Иисуса припаду,
Оставлю все свои тревоги.
Покой лишь в Господе найду
От испытаний жизни многих.
Для нас Он — любящий Отец,
Прижмёт к Себе и обогреет.
Вселенной всей Он есть Творец,
За нас Он всех душой радеет.
Ходатай Он за нас с тобой,
Подаст совет Свой и научит.
Пошлёт нам в сердце Дух Святой,
От всех пороков нас отлучит.
Христу могу лишь доверять,
Свои дела, заботы, планы.
Даст силы в вере устоять,
Залечит скорби моей раны.
Лишь на Иисуса уповать,
Хочу я в жизни своей бренной.
Готов за веру пострадать,
Чтобы принять венец нетленный.
Виктор Усанов, г. Нальчик
Благая весть
Летит по миру Благая весть:
Воздайте Богу хвалу и честь!
Отец Небесный любовь явил,
Он смертью Сына нас искупил!
Судья уж близок, Он у дверей.
Открой же сердце Ему скорей!
Убойся Бога, признай Творца,
И счастье будет с тобой всегда!
Надежда Труфанова,
ст. Старощербиновская,
Краснодарский кр.