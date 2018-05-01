Детская молитва спасла от разрушения

Ураган пришёл в наш посёлок неожиданно, гремело так, что земля тряслась, сверкало угрожающе. Зная с детства, что во время грозы нельзя трогать металл и стоять возле металлических конструкций, нельзя включать телевизор, электроприборы, прикасаться к водопроводным трубам, кранам, необходимо отойти от печей, имеющих дымоходы, я всё-таки готовила внукам еду.

Ко мне подошёл маленький внук и попросил меня помолиться. Ему тогда было 4 года. Мы встали на колени и стали молиться. Затем я продолжила готовить еду. Наблюдая за стихией в окно, через некоторое время внучок умолял ещё помолиться. Я ему сказала: «Мы же уже помолились», но он настаивал. Мы по очереди произнесли молитвы по обетованиям из Библии: «Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Псалом 90:10, 11).

Когда всё стихло, мы вышли на улицу и ужаснулись. Жили мы у леса в своём доме. У соседей были снесены крыши, поломаны постройки, а в лесу на опушке все деревья были повалены. Потом всё очищали. Слава Богу, к нашей радости, у нас всё было на месте.

С тех пор прошло много лет, Даниил повзрослел. Ему теперь 17 лет, но мы в семье часто вспоминаем эту историю с огромной благодарностью к Богу.

Тамара Бондарь, г. Чебоксары

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.