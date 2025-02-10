Молитва святым угодникам

Можем ли мы молиться святым угодникам Божьим? А умершим родственникам? Не посчитает ли Бог это предательством?

Истоки учения о небесных благодетелях

Учение о почитании святых угодников Божиих и их ходатайстве пред Богом не находит библейского подтверждения. Это учение основано на версии классического дуализма: человек состоит из смертного тела и бессмертной души. Материальная часть — тело — после смерти подвергается тлению, а духовная — душа — продолжает существовать и пребывает либо в блаженстве рая, либо в муках ада.

Согласно этому убеждению, в Царстве Небесном не все равны между собою, но есть люди, больше угодившие Богу своей верой и добрыми делами во время земной жизни, а потому они и наслаждаются вечным блаженством в обителях небесных. Они заботились о ближних и любили их, когда жили ещё на земле. В связи с этим делается вывод, что по отшествии от земной жизни, они предстоят пред престолом Вседержителя, заботятся, помогают и молятся за оставшихся на земле людей. Поэтому распространена практика обращаться к этим небесным благодетелям.

Библия о состоянии после смерти

Что говорит Священное Писание о состоянии человека после смерти? Что есть душа человека? Важное библейское высказывание, необходимое для правильного понимания человеческой природы, находится в книге Бытие: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (2:7).

При творении Бог создал Адама и Еву из «праха земного». Это образное выражение подразумевает сотворение тела человека. Однако тело было безжизненным. Лишь после того как Бог «вдунул в лицо человека дыхание жизни», Адам стал «душою живою». Соединение тела с «дыханием жизни» сделало Адама «душою живою».

В Библии выражение «душа живая» — это человеческая личность в целом, включая и тело. «Душа» обозначает не бесплотную и бессмертную сущность, но всего человека как живое существо с его личностными качествами, желаниями, эмоциями и мыслительными способностями.

Библия описывает смерть как возвращение в прах, из которого человек был сотворён. Оглашая приговор ослушавшемуся Адаму, Бог сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Библия, книга Бытие 3:19). В другом месте сказано: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Библия, книга Екклесиаста 12:7).

Смерть — это не отделение души от тела, а прекращение жизни, после чего тело распадается на первоэлементы. В момент смерти происходит процесс, обратный творению человека. Когда человек умирает, его тело становится «прахом», а «дух» (дыхание жизни) возвращается к Богу, Который дал его.

Так что же происходит с душой, т. е. с человеком? «Живу Я! говорит Господь Бог… все души — Мои… душа согрешающая, та умрёт» (Библия, книга пророка Иезекииля 18:3, 4). Душа умирает в момент смерти! Душа не является бессмертной, но перестаёт существовать в момент смерти, поскольку дыхание жизни покидает тело. После смерти мозг человека теряет все свои функции и разрушается. Следовательно, исчезает и эмоциональный мир человека.

Кто может быть посредником между человеком и Богом?

Разделение человека на тело и душу породило множество ложных учений. Представление о том, что в момент смерти души святых угодников возносятся в рай, способствовала развитию представлений о заступнической роли Девы Марии и святых, а также о почитании их мощей. Однако подобная практика вступает в противоречие с библейским учением о том, что «един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 послание Тимофею 2:5). В Новом Завете сказано, что «мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 послание Иоанна 2:1). «Сей (Иисус Христос и никто другой), как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Послание евреям 7:24, 25).

Библия говорит, что Иисус Христос как небесный Первосвященник, во-первых, воскрес, вознёсся, «всегда жив» в отличие от угодников. И во-вторых, Ему как единому посреднику «между Богом и человеками» «нужно было, чтобы и Сей также имел что принести» (Послание евреям 8:3).

«Нет праведного ни одного… потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Библия, Послание римлянам 3:10, 23). Только о Боге сказано: «Ты един свят» (Библия, книга Откровение 15:4). Будучи людьми, Дева Мария, апостолы и мученики сами спасались искупительной кровью Христа и сами нуждались в Его посредничестве. Единственная цена искупления грешного человека — это смерть, ибо «возмездие за грех — смерть» (Послание римлянам 6:23). Угодники не умирали за род человеческий, они не могли внести цену искупления, поэтому они не «имеют, что принести» пред престолом Всевышнего как цену выкупа человечества.

Посредником между Богом и человеком может быть только Иисус Христос, единственный праведник. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). Библия учит, что все умершие находятся в могиле и после смерти уже не принимают участия в земных делах. Это значит, что учение о посреднической роли Богоматери и угодников является ложным учением.

Ложные источники

Однажды Господь через пророка Иеремию произнес: «Переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды» (Библия, книга пророка Иеремии 2:11–13).

Люди променяли славу Христа, Его ходатайственное служение на «то, что не помогает». К большому сожалению, уповая на заслуги святых, многие оставили «источник воды живой… и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды». Соответственно, они лишают себя спасительной благодати Иисуса Христа. Просить о милости и заступничестве необходимо у единого истинного Первосвященника — Иисуса Христа.

Валерий Гулита

Примечание редактора:

То, что душа человека, вопреки широко распространённому учению, не является бессмертной, вовсе не означает, что смерть — это конец. Господь обещает пробудить верующих в Него от смертного сна в день Своего Второго пришествия. Тогда «многие из спящих в прахе земли пробудятся» (Библия, книга пророка Даниила 12:2). Господь вновь вдохнёт в прах дыхание жизни и произойдёт то же, что произошло при творении Адама — «и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 2:7).