Молитва: «трансёрфинг реальности» или нечто большее?

Встречали в Интернете рекламу вроде: «Как исполнить любое желание»? Смотрели «Секретные» фильмы о том, что мы можем менять реальность с помощью мыслей? «Стоит лишь научиться правильно мечтать!» – утверждают в них. Эти методики уделяют большое внимание мыслям человека. То, как и о чём мы думаем, несомненно, оказывает влияние на нашу жизнь. Если верить, что всё будет хорошо, то и жить становиться легче. А если поднапрячься и представить, как именно хорошо (применить так называемую визуализацию), представить, что то, о чём вы мечтаете, у вас уже есть… Наверное, так можно получить почти всё. Кроме самого главного.

Что говорится об этом в Библии?

В Слове Божьем также подчёркивается важность мыслей и веры. «Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: “исторгнись и пересадись в море”, то она послушалась бы вас», — написано в Евангелии от Луки 17:6. «Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам», — передаёт слова Христа евангелист Марк (11:24).

В Библии есть множество обетований (обещаний), которые укрепляют веру. Например: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Псалом 54:23). Упомянув в молитве это обетование, мы можем быть уверены, что не останемся без Божьей помощи, и должны действовать так, будто бы уже её получили. «Истинная вера ухватывается за обещанные благословения и полагается на них прежде, чем они получены или видны».

Но, уделяя должное внимание вере, Библия также знакомит нас с Дающим. С Тем, Кто может дать самое главное.

В чём же разница?

Существует опасность, о которой многие не задумываются.

Исполнять желания может не только Бог.

Когда дьявол искушал Христа, он показал Ему все царства мира и сказал: «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Матфея 4:9). Вы думаете, Иисус отказался, потому что дьявол Его обманывал и не мог дать обещанного? Мог. И некоторые соглашаются на его предложения. Наверное, слышали выражение «продать душу дьяволу»? Только он души не покупает — он их губит. А «Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Матфея 18:11). Иисус отказался, потому что Он пришёл, чтобы дать нам самое важное.

Прощение грехов. Вот то, чего не может дать никакая визуализация. Грех действительно существует, и «возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23). Мы можем мечтать о счастливой жизни, о том, что мы сами изменимся, и стараться вести себя, как хорошие люди. Мы можем вполне успешно контролировать свои мысли и поступки, развивать в себе доброту и терпимость, делать по десять добрых дел в день… Но всё это бессмысленно в конечном счёте.

Разве быть добрым — это не самое главное?

Это то же самое, что пить витамины, когда у тебя рак. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией», — написано в послании апостола Павла (Римлянам 3:23). Не существует безгрешных людей. В каждом из нас есть зло, которое неприемлемо для Бога. И если мы не избавимся от него, то умрём. По-другому никак.

Остановить эту эпидемию может только один Человек. «Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:11, 12). Это имя — Иисус Христос, Сын Божий. Он принёс Себя в жертву за наши грехи, и только обратившись к Нему, мы можем спастись.

Несуществующие заместители

Вопрос: «Каким святым нужно молиться?» Ответ: «Никаким». Нигде в Библии не сказано о том, чтобы люди молились кому-то, кроме Бога. На то ведь Он и единый, и всемогущий. Иисус всегда молился только Своему Отцу и Своим ученикам говорил делать так же: «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: “Отче наш, сущий на небесах!..”» (Луки 11:1, 2). «И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне», — пообещал Господь (Иоанна 14:13).

Нигде в Слове Божьем вы не найдёте молитв святым. Нашим единственным Ходатаем перед Богом является Иисус Христос: «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34). Во Имя Его мы можем обращаться к Богу и только к Богу.

Как к Нему обратиться?

Существует много номеров, позвонив по которым мы можем получить еду, одежду, развлечения… Но, когда приходит беда, когда нужна помощь, то звонят в службу спасения. Молитва — это как 112, прямая связь с Небом. Только обратившись к Богу, мы можем получить прощение грехов и надежду на вечную жизнь. Для этого не нужно заучивать молитвы наизусть, это ведь не заклинание. Бог понимает простые слова, которые мы используем в повседневной жизни, и обращаться к Нему мы можем просто, как к Другу.

Конечно, не стоит забывать, что мы обращаемся к нашему Создателю, Творцу Земли и всей Вселенной. В знак смирения лучше встать на колени, молясь, подбирать слова. От этого ведь, если подумать, дух захватывает — прямая связь с Богом! Ни очередей, ни предварительных заявок, никаких сложностей. В любое время и в любом месте. Такова Его любовь.

Анастасия Пачина, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.