Молодые служат пожилым

Молодежь и подростки из московской общины «Восточная» Церкви христиан адвентистов седьмого дня приняли участие в социальной акции, приуроченной к Международному дню молодежи.

17 марта 2018 года молодежь общины «Восточная» и следопытский клуб «Пилигрим», объединившись в 4 группы по 4-5 человек, навестили пожилых членов церкви, которым по состоянию здоровья трудно приходить на субботние богослужения. Каждая группа ребят несла с собой вкусный продуктовый набор и заряд бодрого настроения.

Пожилые сестры были рады встрече с молодежью. Старшие делились с юными собратьями своими опытами ответов на молитвы, жизненными историями, радостями и переживаниями. А ребята, в свою очередь, познакомили их с новостями подросткового и молодежного служения в нашей церкви.

Одна из сестер, Галина Федоровна, на вопрос следопытов о самом запоминающемся опыте с Богом рассказала, что когда-то у нее были серьезные проблемы с сыном. 11 лет в их семье происходила тяжелая борьба за свободу сына от пагубной зависимости. Однажды, когда руки уже совсем опустились, Галина Федоровна в полном отчаянии снова воззвала к Богу в мольбе с просьбой помочь, не осталось больше никаких сил, было сделано все, что только возможно. И произошло чудо – на следующее утро сын проснулся другим человеком, в одночасье он избавился от разрушающей его зависимости и больше никогда к ней не возвращался. Несмотря на то, что прошло уже много лет, Галина Федоровна до сих пор возносит Господу хвалу за освобождение сына. Она также рассказала ребятам немало случаев, в которых явно была видна рука Божия, когда Господь оберегал ее и направлял на верный путь, а затем поделилась сокровенным – прочитала стихи собственного сочинения. Молодежь и подростки внимательно слушали свою старшую сестру и были впечатлены ее опытами.

Интересно, что, навещая пожилых сестер с целью поддержать и ободрить их, следопыты и молодежь сами получили большой заряд вдохновения от этого общения. Некоторые сёстры попросили прийти к ним снова, чтобы помочь привести квартиры в порядок после зимы. И это будет уже следующий следопытский проект. Слава Богу за радость христианского общения и возможность служить друг другу.

Отдел информации общины «Восточная»

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.