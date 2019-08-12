В России вышло новое издание Евангелия на языке лакцев

Институт перевода Библии выпустил новое издание Евангелия от Луки и книги Деяний Апостолов на языке лакцев (народность в Нагорном Дагестане).

Новое издание Института перевода Библии (ИПБ) на лакском языке вышло под названием «Инжил» — арабский эквивалент греческого слова εὐαγγέλιον (Евангелие), что означает «Радостная весть».

Впервые перевод Евангелия от Луки на лакский язык был издан ИПБ в 2003 г., а затем переиздан в 2012 г. «Новое издание, основываясь на полученном многолетнем переводческом опыте, ещё глубже, яснее и ближе для лакского читателя отражает многообразный, сложный и в то же время увлекательный мир Библии, — отметили в Институте перевода Библии. — В помощь читателю евангельский текст снабжён сносками, в которых даётся культурно-историческая информация. В конце книги приводятся глоссарий с ключевыми биб­лейскими терминами и сложными лакскими словами; комментарии, поясняющие различия в разных греческих рукописях и карты биб­лейских мест».

Это издание, так же как и предыдущее (Евангелие от Матфея, 2016), доступно в электронном формате на сайте ИПБ в разделе электронных публикаций. Лакская переводческая группа ИПБ планирует в этом году завершить работу над книгой Откровения и опубликовать её в одном издании вместе с четырьмя Евангелиями и Деяниями Апостолов в 2020 году.

Лакцы (302149 человек в России) — один из коренных народов центральной части Нагорного Дагестана — проживают, в основном, в Лакском и Кулинском районах, в которых расположено около 60 лакских селений, где лакцы составляют абсолютное большинство (~97%). Традиционно исповедуют ислам. На лакском языке говорят 145895 человек.

Источник новости: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.