Пасха. С чем ассоциируется у вас этот праздник? Весна, крашеные яйца, куличи, ароматный ванильный творог с изюмом и традиционное: «Христос воскрес!» Как и большинство людей, я была уверена, что Пасха — это праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Да и празднуется он в воскресенье, по весне, когда вся природа оживает. Всё сходится!

Но однажды я беру в руки Библию и, листая её, нахожу, что Сам Иисус праздновал Пасху со Своими учениками (Марка 14:12). Получается, что праздник этот отмечали ещё при жизни Христа, до того, как Он воскрес. Да и угощение за пасхальным столом существенно отличалось от современного: пресный хлеб (опресноки) и запечёный молодой барашек (агнец).

«Какая тебе разница?» — скажете вы. Это всего лишь традиция. Но традиция — это хорошо, а если речь заходит о религии, то консультироваться лучше с её основателем, а именно — с Иисусом Христом. Набираюсь терпения и прочитываю до конца Евангелие от Марка. Шокирующие своей несправедливостью сцены распятия Христа, скорбные похороны, потом торжество Его воскресения, последние наставления ученикам, торжественное вознесение на небо… Всё! Ни слова о куличах и крашеных яйцах. Пролистываю другие Евангелия — та же картина, но добавляются некоторые детали.

Пасху праздновали задолго до распятия Христа.

2. Иисус праздновал Пасху со Своими учениками в четверг (Матфея 26:17), за день до распятия.

3. Пасхальные дни называли опресночными, и в это время не только не пекли куличей, но и не готовили ничего из дрожжевого теста (Луки 22:1).

4. Пасхой называли не творог с изюмом, а принесённого в жертву агнца (ягнёнка) (Луки 22:7).

Интуитивно чувствую, что в этом агнце и кроется разгадка «пасхальной головоломки».

Как праздновалась первая в истории Пасха? За притеснение Своего народа Бог осудил египтян на страшную казнь: в каждой семье должен был погибнуть первенец. Но верующих в Него Бог предупредил: принесите в жертву агнца и его кровью помажьте косяки дверей, тогда ангел-губитель пройдёт мимо, и никто из вас не погибнет. И так было в каждом доме: там, где умирал агнец, сын оставался в живых. И пока в домах египтян рыдали, оплакивая умерших, евреи вышли из Египта. Пасха — это праздник освобождения тех, кто поверил Божьим словам, тех, чью смерть невинный агнец взял на себя.

Постойте, где-то я уже что-то похожее читала. Да, в Евангелии от Иоанна была такая сцена: Иоанн Креститель видит «идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Иоанна 1:29). Я понимаю, что, назвав Иисуса Агнцем, Иоанн предсказал, что Он будет жертвой, через которую спасутся люди. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

А от какой смерти спасает Агнец-Иисус? От наказания за мои грехи. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Честно признаться, было несколько моментов в жизни, когда я всерьёз задумывалась, что за всё, что я совершила плохого в жизни, однажды придётся ответить. Ясно, что с грехами в Царство Божье путь закрыт. От этого становится страшно, но как избежать наказания? И тут от осознания этой новой нахлынувшей на меня информации сама собой рождается молитва: «Господи, спаси! Если Ты послал Сына Своего, чтобы спасти грешников, пусть Он и меня спасёт!»

И как утвердительный ответ с неба вновь звучат слова Библии: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7); «Не бойся, только веруй» (Луки 8:50). Иисус умер за мои грехи, умер вместо меня, избавив меня от вечного наказания. Покаявшись перед Ним, я могу начать жизнь с чистого листа. Эта мысль окрыляет!

Какая пропасть лежит между возвышенной вестью о Спасителе Иисусе и ежегодным весёлым застольем, на котором имя Его упоминается между поцелуями, скорее, как весёлая присказка! Но откуда же тогда куличи и яйца? Ответить на вопрос о сопровождающей праздник снеди оказалось проще простого. Об этих атрибутах праздника ни слова не написано в Библии, потому что пришли они в христианство из различных языческих культов. Это не повеление Слова Божьего, а человеческая традиция. Хорошая или плохая — не мне судить. Главное, что в моём сердце слово «Пасха» связано теперь навеки не с тем, что насыщает мой желудок, а с любовью Божьей и надеждой, которые согревают мою душу.

Таисия Алексеева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.