Зачем Иисусу нужно было умирать на кресте?

Для чего Иисусу Христу нужно было прийти на нашу Землю и умереть на кресте? Почему Он не мог через какого-нибудь пророка посредством откровения дать то учение и знание, которое хотел передать людям? «Вот вам, люди, закон; вот вам дополнительные наставления, как нужно жить. Будете послушны — будете воскрешены и получите вечную жизнь». Зачем эта драма с крестом?

Искупление — это тайна. Мы сейчас не в состоянии уразуметь её во всей полноте, но приблизиться к пониманию можем. Некоторый свет на эту тайну проливает следующая притча.

Жили два царя, каждый из которых управлял своей страной. Один царь был очень честным и справедливым, и такие же законы он издал в своём государстве. Самое главное, что все эти законы соблюдались. Подданные уважали и любили своего царя. Бедный всегда мог найти защиту в суде против притеснения богатого. Богатый подарком не мог извратить правосудия, даже если это был родственник царя или высшего приближённого к царской особе.

Второй царь был несправедливым, коварным и жадным. Ему постоянно казалось, что у его соседа, справедливого царя, территория слишком большая и земли там гораздо лучше его собственных. Вскоре коварный правитель не смог сдерживать свою злобу и зависть и начал войну.

В ходе военных действий выяснилось, что среди приближённых справедливого царя есть предатель, который выдаёт противоборствующей стороне все планы предстоящих действий. Начали проводить расследование, и оказалось, что предателем этим является сын самого царя, влюбившийся в дочь несправедливого правителя. Возлюбленная царского сына выпытывала у юноши нужную информацию, как некогда Далида у Самсона. Что делать? По закону за измену полагалось 1000 плетей — то есть верная смерть. Так как царь был справедлив и законы в государстве были воплощением его характера, то он не мог отречься себя и простить сына: тогда он перестал бы быть достойным царём. Если бы виновным оказался не царский сын, а кто-нибудь из высшего или низшего сословия, с ним поступили бы так, как велит закон. Так же следовало поступить и с сыном. Казнь должна была состояться через три дня. Царь закрылся на эти три дня в своих дворцовых покоях, и никто его не видел.

Накануне казни на центральной площади поставили столб. Ещё до рассвета он был оцеплен конными и пешими солдатами. Как только встало солнце, жители города и окружающих деревень начали собираться на площадь. На телеге из острога привезли сына царя. Собрались придворные, приехал царь, для которого рядом со столбом поставили трон. Царь сел на него и махнул рукой. Площадь замерла, воцарилась тишина. Прокурор начал зачитывать обвинение. Когда он закончил, забили барабаны, затрубили трубы и палач начал привязывать осуждённого к столбу, после чего поднял плеть и посмотрел на сидящего на троне, ожидая сигнала к началу казни. В этот момент царь встал со своего места, подошёл к сыну, отвязал его и занял его место у позорного столба.

Вот и вся притча. Здесь нужно остановиться и подумать. Справедливо ли, что вместо одного человека пострадал другой, вместо подзаконного наказан сам законодатель? А было бы справедливо, если бы царь заменил любимого сына ближайшим придворным аристократом или каким-нибудь простолюдином?

Есть великолепный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Действие происходит в послевоенной Москве 1945 года. Милиционер Шарапов, чтобы взять всю банду «Чёрная кошка», приходит в самое логово преступного сообщества во главе с криминальным авторитетом по кличке Горбатый и там встречается с Левченко — человеком, с которым прошёл всю войну. Они «спали на одной шинельке, ели из одного котелка». Шарапов был настоящим командиром, «паёк свой командирский в одиночку не ел, за спиной у солдат не прятался и в окопах не отсиживался», а всегда шёл впереди. За это солдаты любили его. И Левченко, попавший в банду в силу жизненных обстоятельств, тоже любил, а потому не выдал Шарапова.

Вот так же и Господь наш Иисус Христос не стал есть Свой «командирский паёк» на Небе, в райских окопах не отсиживался, за спинами нашими не прятался. А пришёл сюда на Землю лишить силы главного «Горбатого» — сатану, «имеющего державу смерти» (Библия, Послание к евреям 2:14), показать нам путь прощения и любви. Мог ли Бог простить нас с далёких небес? Было бы это справедливо? Но Он, став одним из нас, пройдя нелёгкий земной путь, был притянут верёвками и прибит к кресту. Он простил всех нас отсюда, с передовой, показав пример и открыв эру исхода в новое отечество — Небесный Иерусалим.

Как можно не идти за таким Начальником и Совершителем нашей веры, Который разделил с нами все Свои “командирские пайки” и сокровища Неба, Который не прячется в небесных “окопах”, а ведёт нас вперёд к вечной победе?!

Александр Малько

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.