Моя Россия

Когда меня бы попросили

Сказать два слова о себе, —

Я рассказал бы о России,

Чья боль живёт в моей судьбе.

Здесь каждая весна красива,

Загадка — каждый человек.

Себя не мыслю без России,

Её полей, лесов и рек.

Я брежу в городе деревней,

На юге плачу без берёз,

И вряд ли может быть напевней

Коров мычанье в утро рос.

Мне часто стала ночью сниться

В сугробах тёщина изба.

Жаль, что не знает заграница

Жизнь этих мужиков и баб,

Не видевших лазури моря,

Не слышавших напевы волн,

Зато хлебнувших столько горя,

Что горем этим каждый полн.

Мы позабыли о России,

Хотя и граждане страны.

Как получилось, что всесильны

Власть, деньги, козни сатаны?

Но если бы меня спросили,

То я б признался, не греша,

Что сердце у Земли — Россия.

Она же есть её душа.

Валерий Демидов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.