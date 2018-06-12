Моя Россия

Когда меня бы попросили
Сказать два слова о себе, —
Я рассказал бы о России,
Чья боль живёт в моей судьбе.
Здесь каждая весна красива,
Загадка — каждый человек.
Себя не мыслю без России,
Её полей, лесов и рек.
Я брежу в городе деревней,
На юге плачу без берёз,
И вряд ли может быть напевней
Коров мычанье в утро рос.
Мне часто стала ночью сниться
В сугробах тёщина изба.
Жаль, что не знает заграница
Жизнь этих мужиков и баб,
Не видевших лазури моря,
Не слышавших напевы волн,
Зато хлебнувших столько горя,
Что горем этим каждый полн.
Мы позабыли о России,
Хотя и граждане страны.
Как получилось, что всесильны
Власть, деньги, козни сатаны?
Но если бы меня спросили,
То я б признался, не греша,
Что сердце у Земли — Россия.
Она же есть её душа.
Валерий Демидов