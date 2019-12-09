Мою деревню не узнать!

Как говорят, у нашей страны две беды. Одна из них — дороги. Вы когда-нибудь молились о новой дороге?

Каждое лето я приезжаю на свою малую родину — в деревню Большая Шуйма, что в Кировской области. Там у меня огород, я сажаю овощи, а в сентябре собираю хороший урожай. Вот только из-за бездорожья всегда была проблема с тем, чтобы этот урожай вывезти. Жители деревни мечтали построить дорогу, когда ещё был колхоз «Рассвет»: тогда людей было больше, техника была; даже пытались строить, но забросили это дело.Я начал молиться за благосостояние своей деревни. В Библии сказано: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!» (Книга Псалтирь 60:2). И ещё: «Просите, и дано будет вам…» (Евангелие от Матфея 7:7). И Бог стал отвечать на молитвы. В 2017 году жители и дачники начали собирать средства на строительство дороги, а администрация нас включила в программу и помогла дополнительными средствами, выделила технику. Так была построена дорога протяжённостью 1 км 300 м. В 2019 году жители и дачники вновь собрали средства, прошли по программе, и было построено ещё 900 м дороги.Дорога Большая Шуйма — Пичанур протяжённостью 2 км 200 м — ответ на молитву. Я заметил, что количество дачников и приезжающих в деревню увеличивается. Стали приезжать семьями. Деревня летом оживает, хорошеет, и становится радостнее и веселее. Улицы стали обкашивать, поставили мусорный контейнер, вывозят мусор. Пустили рейсовый автобус. Каждую неделю стала приезжать автолавка. Зимой регулярно чистят дорогу от снега.В Библии написано: «Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» (Книга Псалтирь 123:8). «Я есмь путь и истина и жизнь…» (Евангелие от Иоанна 14:6). Россия без деревни — не Россия, а Россия без Бога — вовсе не Россия.

Леонид Лебедев, г. Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.