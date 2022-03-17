Может ли церковь в России в свете последних изменений в законодательстве молиться за мир? Ответ адвоката

Адвокат Сергей Чугунов ответил на вопрос может ли церковь в России в свете последних изменений в законодательстве призывать прихожан молиться за мир.

В Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 280.3, предусматривающая ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, — говориться в посте. — То есть уголовная ответственность может наступать только после привлечения по административной статье, и только в случае повторного нарушения, произошедшего в течение года.

Для этого в Кодекс РФ об административных правонарушениях введена статья 20.3.3, предусматривающая ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Нормы вступили в силу с 4 марта 2022 года. Уголовная норма не имеет обратного действия, а вот с административной сложнее. Если слова были размещены в сети интернет до этих поправок, но находятся там до сих пор, то правоохранители считают такое правонарушение длящимся, и вы можете быть привлечены к ответственности в таких обстоятельствах.

Учитывая, что формулировки довольно размыты, можно ожидать преследования за различные призывы: «Нет войне» и подобные, как за дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отвечая на заданный вопрос, обратимся к закону. Как видно из формулировок норм УК и КоАП, одной из целей использования вооруженных сил является «поддержание международного мира и безопасности». Поэтому молиться за мир и призывать молиться за мир, если можно так сказать, вполне допустимо. Однако нельзя исключать, что призывы к миру в определенном контексте могут быть расценены как наказуемые деяния. Но как это будет на практике, покажет время.

«Поэтому церквям, учитывая вышесказанное, нужно быть аккуратными в формулировках распространяемых молитв и призывов молиться за мир. Как бы это все странно не звучало, но такое время. Однако любая цензура порождает творчество», — подчеркнуто в посте.

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.