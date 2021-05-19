Книги Руфь и Есфирь впервые изданы на якутском языке

В рамках проекта по переводу Ветхого Завета на якутский язык Институт перевода Библии подготовил и выпустил в свет новое издание, объединившее под одной обложкой две книги: Руфь и Есфирь. Это единственные книги Библии, названные именами женщин. На якутском языке они публикуются впервые.

Во вступительном слове к этому изданию архиепископ Якутский и Ленский Роман отметил: «Светлые образы и добрая жизнь самоотверженных Руфи и Есфири, живших почти три тысячи лет назад, отныне станут лучшими образцами нравственности и для якутского народа… Милосердная Руфь родом из языческой страны Моав следует за своей свекровью в Израиль и обретает веру в истинного Бога. Её имя вошло в родословную Господа Иисуса Христа. Еврейская сирота Есфирь, вышедшая замуж за персидского царя, невзирая на страх смерти, спасает от неминуемой погибели свой родной народ».

Новый Завет, Псалтирь, Притчи и Книга пророка Ионы были переведены на якутский ранее. Теперь идёт перевод остальных книг Ветхого Завета.

Источник: Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.