Взять в долг сегодня гораздо проще, чем отдавать его. Тысячи семей оказались в катастрофической ситуации, опутав себя сетью кредитов, которые они не в состоянии оплатить. Что говорит Библия о долгах, и можно ли христианину брать в долг?

Ситуации, когда люди берут в долг, встречаются в Библии неоднократно. В Нагорной проповеди Иисус говорил: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Матфея 5:42). Мы живём в несовершенном мире, и порой обстоятельства складываются таким образом, что люди должны выручать друг друга, давая друг другу в долг. При этом в древнем Израиле существовал закон: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост» (Второзаконие 23:19). То есть Библия рассматривает займ как взаимовыручку, а не как способ извлечения прибыли. Распространившееся же сегодня правило брать и давать деньги в долг под проценты нередко приводит к печальному результату: «Должник [делается] рабом заимодавца» (Притчи 22:7).

Какие правила управления финансами нужно знать, чтобы не оказаться в кризисной ситуации?

1 Живите по средствам

Наше общество сегодня активно провоцирует людей увеличивать их расходы. Реклама и СМИ навязывают мнение, что наша жизнь будет неполноценной без дорогой техники, косметики, путешествий и т. п. При этом предлагается приобретать все эти удовольствия «здесь и сейчас». И человек берёт кредит, чтобы «не отстать от других», загоняя себя тем самым в долговое рабство.

Гораздо благоразумнее сказать «Стоп!» подобным искушениям и прислушаться к совету апостола Павла: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тимофею 6:8). Живите по средствам, ведь ценность и полнота вашей жизни зависят от вашего внутреннего мира, а не от вещей, которые вас окружают.

2 Рассчитывайте свой бюджет

В Евангелии записано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: “этот человек начал строить и не мог окончить?”» (Луки 14:28–30).

Если вы абсолютно уверены, что вам необходимо занять средства на какие-то неотложные расходы, то прежде сядьте и рассчитайте, из каких доходов вы будете отдавать долг. Если вы имеете стабильный доход и у вас ежемесячно остаётся определённая сумма, то в случае острой необходимости вы можете взять в долг или оформить кредит, но плата по кредиту не должна превышать этой разницы между вашими доходами и расходами, иначе вы просто не сможете погашать ваш долг.

Если вам не хватает денег от зарплаты до зарплаты, то брать в долг нельзя. Это не честно по отношению к человеку, у которого вы просите денег, ведь вам нечем будет вернуть долг.

Кроме того, мы должны помнить, что мы не являемся полновластными хозяевами нашей жизни и не знаем, что будет с нами завтра (См. Иакова 4:13, 14). А завтра мы можем потерять работу или здоровье и лишиться нашего источника дохода. Поэтому, перед тем как взять в долг, мы должны ответить себе на вопрос: «Как я буду возвращать долг, если у меня не будет доходов? Есть ли у меня имущество, которое я смогу продать, чтобы рассчитаться?»

3 Не поручайтесь за других

То тут, то там сегодня можно услышать историю о том, как один человек выручил другого, поручившись за него в кредитной организации, а потом поручитель или страдает от надоедливых коллекторов, или бывает вынужден выплачивать долги за того, кому он оказал «добрую услугу».

Удивительно, но Библия несколько тысячелетий назад предупредила нас от подобных ситуаций: «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги: если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» (Притчи 22:26, 27). Если вы хотите помочь человеку, то помогите тем, что вы имеете: одолжите или подарите ему столько денег, сколько вы реально можете для этого выделить, но брать на себя сети чужих долгов крайне неразумно и пагубно.

4 Платите по счетам

Если вы всё-таки приняли решение взять в долг, то пунктуально выплачивайте свой долг до копейки. Премудрый Соломон говорил: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» (Екклесиаста 5:4). Ведь несвоевременное возвращение долга — это то же воровство. Но человек честный заслуживает благоволение Божье и избавляет себя от многих проблем.

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.