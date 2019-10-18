Можно ли изменить нравственность?

Эволюция человека предполагает эволюцию нравственности… Если мы — очередная случайность в длинной цепи преобразований, если всё в этом мире изменчиво, если нет абсолютов, то почему душа всё ищет и ищет чего-то чистого, вечного и незыблемого?

Мы живём в мире, где безраздельно господствует теория эволюции. С детского сада и до самых высших учебных заведений нас учат, что люди появились вследствие очень медленного процесса случайных изменений: от простейших организмов — к более сложным. И только немногие позволяют себе сомневаться в своём родстве с теми же обезьянами. Но неопровержимых фактов, которые однозначно подтверждали бы теорию эволюции, нет. А если так, то эта теория из единственно верной превращается в одну из многих.

До сих пор не найдено ни одного бесспорного переходного звена ни в одном из известных родов живых существ. Почему? Потому что такие организмы просто не смогли бы выжить. Представьте себе, как тысячи лет мог бы формироваться, например, глаз. То есть всё это время он был бы неполноценным, нефункциональным, он был бы фактически слеп и поэтому не нужен. Или то же крыло? Как совершенное крыло могло бы развиваться тысячи лет постепенно?

Но есть нечто, что превосходит по своей важности все разговоры о теориях. Это нечто, независимо от наших религиозных убеждений, обязательно затронет нас и наших детей. Я говорю о нравственности, человеческой нравственности, и том, что она в действительности значит для нас.

Если допустить, что человек развился из более простого (примитивного) вида в более сложный (культурный), то это автоматически означает, что и нравственность развивалась вместе с ним — от инстинктов до глубокого осознания добра и зла. Это должно было продолжаться до того момента, пока нравственность смогла бы стать внутренним мерилом и фундаментом поведения. Мы не требуем от обезьяны того же, чего ожидаем от человека. Ведь так?

Эволюционистский же подход признаёт, что нравственность динамична. А это, как минимум, означает, что раньше она не была такой, какой является сегодня, и завтра уже не будет такой, какая она сейчас! Готовы ли мы к этому?

На самом деле этот неочевидный вопрос застаёт нас врасплох. Мы привыкли считать нравственность чем-то таким, что привычно, известно и неизменяемо. И долгое время считали её общечеловеческие стандарты нерушимыми. Однако на наших глазах происходит некая метаморфоза: то, что ещё вчера было скверным и гадким, абсолютно недостойным человека, теперь становится нормой поведения и даже защищается законом. Нас уверяют, что мы должны быть готовы принять «новую нравственность», которая уже сегодня стучится в наши дома под видом однополых браков, легализованных наркотиков и права на эвтаназию. Просто посмотрите новости. Страна за страной по всему миру кардинально меняют основы своей культуры. Силы, внедряющие в наше сознание эту новую концепцию морали, не верят в творение мира Богом, но признают постепенную эволюцию как самого человека, так и его нравственности.

Правда же состоит в том, что нравственность — не человеческое изобретение и не продукт постепенной эволюции. То, что сегодня пытаются представить как естественный и постепенный путь развития человека (и его морали), на самом деле не что иное, как хорошо забытое старое. В истории уже был и легализованный разврат, и наркотики, и безразличное отношение к человеческой жизни. Но все эти проявления были не расцветом культуры, а, наоборот, её упадком и вырождением. Происходило это всякий раз, когда люди забывали своего Творца, когда отворачивались от Его вечного Закона и когда любовь вытеснялась эгоизмом. Слишком много примеров прошлого, чтобы это игнорировать. Не переживаем ли мы вновь упадок и вырождение?

Вы готовы сами жить в таком «новом» мире и оставить жить в нём своих детей? Скорее всего, нет. Есть ли у нас альтернатива? Конечно. Нравственность теснейшим образом связана с творением. Этот библейский принцип не имеет оговорок и исключений: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Библия, книга Бытие 1:27). Здесь написано, что Бог сотворил человека, предполагая семейные отношения. Людей не просто «двое», но это мужчина и женщина, способные естественным образом зачать новую жизнь и продолжить род. Нравственность появилась вместе с людьми, готовая к использованию в гармоничных и созидательных взаимоотношениях.

Из Библии мы узнаём, Кто был Автором человеческой нравственности. Писание говорит, что люди были сотворены по образу и подобию Божьему (Бытие 1:26, 27). Выражение «образ и подобие» подразумевает, кроме внешнего сходства, ещё и внутреннее. Людям была дарована нравственность Самого Бога! Его нравственность, как мы знаем из того же Писания, основывается исключительно на Любви — бескорыстном желании творить добро. Вот наш Пример для подражания и наша настоящая судьба. Нам доверено представлять своей жизнью Самого Творца. В этом и состоит вселенская ответственность и преимущество Человека Разумного.

Дмитрий Долгожитель

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.