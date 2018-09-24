Елена: «Надежда на встречу с погибшим мужем у меня реальна»

Это был обычный день. Юрий собирался на работу, Елена провожала его в прихожей. Они обнялись, и Лена, по обыкновению, сказала мужу: «С Богом!» Не было ни тревоги, ни плохого предчувствия. А через пару часов, когда она сама была уже на работе, ей позвонили из полиции и сообщили, что необходимо срочно приехать на строительный объект, где работал муж. Оказалось, что он упал с большой высоты и разбился насмерть.

— Какова была первая реакция, когда вы узнали о трагедии?

— Мы с Юрой прожили вместе 27 лет. У меня всегда было такое чувство, что он будет навеки рядом со мной. Невозможно было представить, что с ним что-то случится, что он исчезнет из моей жизни. Я пережила немало потерь. Пришлось похоронить отца, потом родного брата. Но потеря мужа — это самая сильная трагедия. Папа и брат перед смертью долго болели. Мы были готовы к тяжёлому исходу. Для них смерть была избавлением от страданий. А Юра умер неожиданно. Это такая боль, которую невозможно передать словами. Вспоминаются слова из песни: «Кто не терял друзей и близких, пусть посмеётся надо мной». Кто испытал подобные потери, те поймут меня.

С момента смерти мужа прошло 2 года, но я до сих пор испытываю боль, когда погружаюсь в воспоминания о нём. Я никогда не забуду его и не разлюблю.

— Многие люди, когда в их жизни происходит беда, теряют веру, испытывают обиду на Бога, разочарование, даже бунт. Были ли у вас такие чувства?

— По отношению к Богу у человека всегда много вопросов. У меня прибавился ещё один вопрос: почему это случилось? Но никакого бунта у меня по отношению к Богу в сердце нет. Я знаю, если Бог это допустил, то есть какая-то причина. Если человек является христианином, то он должен доверять Богу так, как мы доверяем близким людям. Если твой близкий, любимый человек, которому ты доверяешь, поступил не так, как тебе хочется, то ты говоришь себе: значит, у него были на это причины. А если не веришь человеку, тогда возникает бунт. Мне непонятно, почему Бог это допустил, но в Библии написано, что Бог так любит нас, что без Его воли ни один волос не упадёт с нашей головы. Он даже о каждой птице заботится с любовью, тем более о людях. В то утро, сказав по обыкновению: «Иди с Богом!» — я отдала его в надёжные Божьи руки. Если Бог забрал его у меня, значит, на то Его воля.

— Видели ли вы Божью помощь в этой ситуации?

— Когда у человека рана, он испытывает сильную боль, но если в этот момент ему оказывают помощь, то становится значительно легче. С первого же дня моей трагедии я видела Божью помощь и участие. Это было что-то сверхъестественное. Я чувствовала Его утешение и поддержку через людей, которых Он побуждал помогать мне Своим Святым Духом. Со стороны и родных, и близких, и друзей, и коллег по работе было такое сочувствие, понимание, что его не передать словами. Мне очень жаль, что иногда люди, переживающие потерю, подобную моей, остаются без поддержки близких. Но в моём случае Бог утешал меня в избытке.

Кроме этого, утешало и Слово Божье. Вечером, оставаясь одна, я открывала Библию. В этот момент я была наедине с Богом. И мне попадались именно такие тексты, которые говорили к моему сердцу. Например, слова страдальца Иова: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иова 1:21).

Я читала духовные книги и почерпнула из них очень важную истину: умершего человека не вернуть. Поэтому нельзя зацикливаться на его смерти. Нужно заботиться о живых. У меня двое детей, старенькая мама тогда ещё была жива. И Бог побуждал меня не уходить в депрессию от тяжёлых мыслей и воспоминаний, а делать что-то реальное для своих близких.

Также мне помогло то, что я прежде много читала Библию и знала, что Слово Божье говорит о смерти. Когда в голову приходят мрачные мысли, то в противовес всплывают Божьи обетования, которые поддерживают тебя. Я часто вспоминала слова из книги Откровение: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4). Я верю, что это время однажды придёт. Сейчас мой муж спит спокойным сном, но однажды Иисус пробудит его, чтобы он воскрес и жил вечно.

— То есть у вас есть надежда на встречу?

— Да, эта надежда у меня реальна. Надежда на то, что, как написано в Слове Божьем, однажды Иисус Христос придёт во второй раз, чтобы воскресить умерших и забрать всех верующих в Него людей к Себе для вечной жизни. Когда я это представляю, у меня даже захватывает дух. О! Какая это будет встреча!

— Вы остались одни. Дети были на то время ещё не устроены. Испытывали ли вы страх перед будущим?

— Нельзя сказать уверенно, что я такой идеальный человек, что не испытываю никакого страха, сомнений, переживаний. Очень помогают Божьи обетования: не думай о дне завтрашнем. Естественно, когда уходит из жизни глава семьи, возникает множество проблем, в том числе и материальных. Но теперь глава моей семьи — Иисус Христос. Я надеюсь на Него, и Он помогает, в том числе и посылает деньги, когда мы нуждаемся.

— С какими словами вы могли бы обратиться к нашим читателям?

— Мы не знаем, что с нами случится завтра. И если серьёзно задуматься, то в таком положении, как я, рано или поздно окажется каждый, потому что каждому из нас придётся похоронить кого-то из близких. Хочу предупредить всех, что нужно очень ценить жизнь. Когда человек уходит, то хочется, чтобы он жил, хочется разговаривать с ним, прикасаться к нему, а его нет. Людям страшно даже думать, что их мужа или жены однажды не будет рядом. Так было и со мной. Но если представить, что его однажды не будет, то приходит осознание, как же сильно мы должны сегодня любить, ценить друг друга. Используйте каждый день, чтобы приносить радость вашим близким и доверяйте Богу, Который любит и заботится о нас!

Беседовала Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.