План молитвы

Помню, когда мне было восемь лет, мама написала на листочке бумаги молитву «Отче наш» круглым разборчивым почерком. И я читала её, стоя на коленях, утром и вечером. Сначала по листочку, потом по памяти. Меня никто не заставлял, я уже тогда верила в существование Бога и хотела Его защиты, хотела общения с Ним.

Позже, уже почти совершеннолетней девушкой, я узнала, что совсем не обязательно повторять заученные строчки из «Отче наш», чтобы поговорить с Небесным Отцом. Оказывается, Иисус, живя на земле, оставил эту молитву как образец в ответ на просьбу учеников: «Господи! Научи нас молиться» (Луки 11:1).

Эта молитва выглядит довольно коротко. Почему бы Иисусу не расписать молитву более развёрнуто? Тогда все могли бы пользоваться «идеальной» молитвой, чтобы «достучаться» в небо? Ответ прост: «идеальной» молитву делает не её текст, не поза, в которой она произносится. Главное то, что в этот момент происходит в сердце и разуме, а именно: смирение, признание грехов, признание Бога своим Создателем, любовь к тем, о ком мы просим…

Молитва «Отче наш» является, по сути, «планом молитвы». Давайте разберём этот план по порядку.

1. «Отче наш, сущий на небесах!»

Это обращение, через которое я признаю, что Бог — мой Небесный Отец. Но мы же не называем наших родителей всегда одним и тем же словом! Я могу сказать «папа» и «мама», а могу «папочка» и «мамочка»… Также я могу обратиться и к Богу с любым из Его имён, соответственно своему состоянию в этот момент. Например, я нуждаюсь в любви и сочувствии, тогда говорю: «мой Небесный Папочка». А когда чувствую вину: «Отец мой милосердный». Если я нуждаюсь в помощи: «Всемогущий Боже». И так далее.

Главное — обращение не должно принижать статус Бога, ведь с земными родителями мы не позволяем себе неуважительного или двусмысленного обращения. Об этом как раз вторая строчка: «Да святится имя Твоё». Не свЕтится, как говорят иногда малыши, а свято почитается, уважается и не коверкается ни языком, ни отношением к этому Имени.

2. «Да приидет Царствие Твоё».

Царство — это когда много людей служат одному царю. Говоря эти слова, всегда ли я хочу в этот момент служить Царю-Богу?

Если я действительно хочу, чтобы скорее наступило Божье Царство, что я для этого сделал? Мой Царь и Бог заботился о нуждах окружающих, исцелял больных, поддерживал ослабших духом и давал надежду. Говоря: «Да приидет Царствие Твоё», готова ли я накормить бомжа, утешить соседку, обратить внимание на того, кому стало плохо на улице, да просто не отвечать грубой женщине в очереди или не роптать на непрофессионализм девушки в окошке билетной кассы вокзала?

Другими словами, в этом месте молитвы я выражаю свою готовность служить так, как служил Он, любить так, как любил Он — мой Царь.

3. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Я понимаю, что Ты сотворил всё и управляешь всем. Я верю, что ты управляешь всеми плохими и хорошими событиями в моей жизни и в мировой истории, что у каждого из них есть определённая цель. Верю и доверяю Тебе. Руководи и дальше моей жизнью, ведь это лучшее, чего можно желать — надёжный рулевой в бушующем океане.

4. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».

Я прошу моего Отца позаботиться о моих нуждах. Они, конечно, известны Ему и до моей просьбы, но когда я обращаюсь к Богу с просьбой, я тем самым признаю Его силу и способность эту просьбу удовлетворить. И если я задумываюсь, говоря ежедневно: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», то не стану гордиться своими доходами — «я заработала и купила». Потому что Бог даёт мне работу, которая приносит средства для пропитания, одежды и других нужд. Также не стану я и роптать, что моё платье не модное, а пирожные хотелось бы есть не только в праздники.

5. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

С тех пор, как Адам и Ева согрешили, всё человечество имеет «долги» перед Богом — грехи, плохие поступки, плохие мысли, грубые слова. А также каждый имеет «долг» перед другими людьми. Ведь мало кто может похвастаться, что не сказал и не сделал ничего обидного или злого своим близким, а тем более — посторонним людям.

А кто никогда и в мыслях ничего плохого не имел? Таких людей невозможно отыскать. Поэтому у меня всегда есть с десяток «должников», которым я должна простить их слова, поступки и мысли… А если я этого не сделаю, то почему Бог должен прощать мне мои куда большие «долги» перед Ним?

6. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Самое банальное искушение, которое приходит на ум: вот лежит что-то красивое, нужное и дорогое (кошелек, часы, кольцо…), оно, скорее всего, забыто, потеряно кем-то, никто не видит, можно просто забрать это, и никто не узнает. Здесь, конечно, я остановлюсь и, как честная христианка, стану искать владельца, отнесу в полицию. Но не всё так банально бывает в жизни. Мне грубят в очереди, и я открываю рот, чтобы ответить тем же! И вдруг… понимаю, что вот оно, искушение-то! Я почти попалась! И если в этот момент я прошу: «Не введи в искушение, но избавь от лукавого, чтобы не он мной руководил, а Ты, Отец», — тогда Бог действует.

А если я вдруг… ничего не хочу понимать — самолюбие-то задели — отвечу лучше по полной программе, вечером попрошу прощения за очередной «долг»? Замкнутый круг получается. Прошу, а действовать Богу не даю.

7. «Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки».

Вовеки. Что в нашем мире может быть ВОВЕКИ?

Люди строят крепости, чтобы они стояли вовеки, но даже камень разрушают стихии.

Люди клянутся в любви вечной, но приходит момент, когда хочется сбежать от некогда любимого человека на край света, потому что он перестал быть тем романтичным пареньком или очаровательной девочкой.

Всё больше предметов становятся одноразовыми: посуда, подгузники (да, они в моём детстве были из ткани, их стирали и гладили), игрушки (мои игрушки дожили до моих дочерей, а современные игрушки старшей дочери не всегда доживают до младшей), шариковые ручки (раньше мы покупали и меняли в них пасту, а теперь выбрасываем ручку целиком), даже техника…

И на этом фоне: ВОВЕКИ! Бог, Он ВОВЕКИ! Всё, что вокруг, исчезнет, сгорит, сгниёт, сломается, предаст… А Бог ВОВЕКИ будет любить меня и заботиться обо мне!

8. «Аминь».

«Да будет так!» — говорю я, заканчивая молитву. Я верю, что будет так, ведь со мной мой Бог!

Надежда Селезнёва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.