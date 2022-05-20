Закон Божий на понятном языке

«Не купенди штивых спектрожоликов», — как вам такая заповедь? Можете жить в соответствии с нею? Во всяком случае, если что-то пойдёт не так, легко обвинить законодателя: повелел, мол, что-то невнятное. Некоторые полагают, что Божьи заповеди — это что-то сродни закону о штивых спектрожоликах: нечто мутное и непонятное. Так ли это?

Закон для первых людей: чётко и понятно

Вероятно, для Адама и Евы (первых людей) заповеди «Не кради», «Не прелюбодействуй» напоминали бы нашу заповедь о спектрожоликах. Догадываетесь, почему? Первая чета попросту не знала, что такое убийство, измена… Поэтому для них Бог сформулировал закон на понятном языке. Он показал Адаму в саду дерево, которое нельзя было перепутать ни с каким другим, и сказал: «Не ешь от него» (Библия, книга Бытие 2:17). Более того, для большей надёжности Он предупредил относительно плодов этого дерева: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». И добавил: «Чтобы…не умереть» (Библия, книга Бытие 3:3). Последняя часть, описывающая последствия нарушения закона, была не так проста для понимания, потому что люди ещё никогда не сталкивались со смертью. А Бог очень не хотел, чтобы они узнали, что это. Вовсе не потому, что Он пытался что-то скрыть от людей (как потом будет нашёптывать Еве лукавый), а потому что безгранично любит Своё творение и не хочет, чтобы Его дети страдали.

Позвольте провести аналогию с родителем, который показывает на утюг и говорит ребёнку: «Не трогай утюг: обожжёшься». Малыш прекрасно понимает, что такое утюг, ему ясно, что папа и мама не хотят, чтобы он его трогал, но он ещё не знает, что значит обжигаться, потому что никогда не обжигался раньше. У крохи есть выбор: поверить родителям на слово или узнать, что такое ожог (то есть испытать на себе последствия непослушания и недоверия).

Закон — территория безопасности

А зачем вообще нужен закон? Зачем нужно было то запретное дерево посреди рая? «Не было бы его, не было бы проблем», — скажет кто-то. Но есть нюанс. В то время во Вселенной уже существовали грех и тот, в ком он зародился, — дьявол, сатана, он же падший ангел Люцифер. Бог ограничил его тем самым деревом, не позволив докучать первой чете на остальной территории Эдема. Бог дал людям свободу выбора. Ему не нужны были существа, запрограммированные на послушание и исполнение Его воли. Господь желал, чтобы люди были послушны Ему из любви, а не из страха.

Со всех деревьев в саду Адам и Ева могли есть прекрасные плоды. Лишь одно дерево было под запретом: там была территория врага. И однажды Ева оказалась у того самого дерева, о котором предостерегал Бог. Там её встретил тонкий психолог, мастер гипноза и рекламы. И Ева поверила, что вместо смерти перед ней откроются новые, доселе неизведанные, сферы, которые якобы скрывает от людей Бог. Змей-искуситель пообещал ей, что она узнает, что такое добро и зло. Он преподнёс это знание как нечто вожделенное. А дальше вы знаете…

А ведь Бог предупреждал, Он вразумлял, Он просил: «Не ешьте и не прикасайтесь даже…» О, если бы люди прислушались! О, если бы поверили! Если бы исполнили! Ведь всё было так понятно. Одно-единственное дерево в огромном саду… Территория безопасности была безмерно больше, чем островок дьявола. Многие регулярно вспоминают недобрым словом Еву. Да, виновата. А мы? Мы лучше?

Закон для человечества, познавшего зло

Увядающие цветы, первые следы тления… Затем первые похороны — похороны любимого сына Авеля. Адам и Ева узнали, что такое зло и что такое смерть. Теперь они вполне могли понять, что значит «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради». На самом деле, появилось очень много этих «не». Я даже представить себе не могу, насколько нелегко было Богу всю суть закона любви вместить в 10 кратких правил!

Мне иногда приходится редактировать и сокращать хорошие статьи. Я с болью убираю слова, предложения, абзацы: всё кажется таким важным… А сколько всего Богу хотелось сказать! Но Он решил быть лаконичным и понятным: то, что называется необъятным словом ЛЮБОВЬ, Бог выразил средствами земного языка и написал на камне. Всего 10 заповедей. Их полный текст вы можете найти в статье «Десять заповедей». Просто прочитайте сами, без комментаторов.

Кстати, 10 заповедей — это единственное место в Библии, которое писал непосредственно Бог. Он Своим перстом начертал, что такое хорошо и что такое плохо. А дальше выбор за человеком. Кому поверить? Богу? Или дьяволу, говорящему: «Можно всё! Закон для ограниченных. Ты испытаешь неизведанные ранее ощущения, только ступи на запретную территорию»? Но Бог в Своей любви умоляет: «Не давайте места диаволу» (Библия, Послание ефесянам 4:27). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твёрдою верою…» (Библия, 1 послание Петра 5:8, 9).

Человек, как некогда Ева, стоит перед выбором. Друзья, перед нами столько печальных опытов тех, кто не поверил Небесному Отцу и схватился за «утюг». Бог предупреждает, Он желает нам счастья, Он даёт заповеди, «раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда» (Библия, книга Псалтирь 18:12).

Дьяволу можно противостать только твёрдою верою. А вера — это доверие. И Бог достоин его. Почему? Потому что Он доказал Свою любовь к нам, когда оставил святые Небеса и сошёл на грешную землю, принял человеческую плоть, испытал на Себе все наши тяготы, страдания и болезни, а потом умер вместо нас, грешных и недостойных, чтобы мы могли жить вечно. Бог любит нас, любит безмерно. А цель дьявола — «украсть, убить и погубить» (Евангелие от Иоанна 10:10). Мы уже поняли, что лукавый прямо об этом не скажет, он мастер красивой обёртки и привлекательного соуса. Но нам известны его дела! Известны и дела Бога. Почему бы не сказать: «Отец Небесный! Ты сказал в Десяти заповедях вполне определённо, что делать нужно, а чего делать не стоит ни при каких обстоятельствах. Я хочу доверять Тебе, я хочу жить на безопасной территории. Избавь меня от лукавого, не дай поддаться на его искушения. Я хочу с радостью и любовью повиноваться Тебе».

Всё поняли? Но без Меня не справитесь

Когда впервые люди услышали 10 заповедей, то единодушно сказали: «Всё, что сказал Господь, исполним» (Библия, книга Исход 19:8). Все пункты казались им понятными. Но исполнили ли они обещанное? Не смогли. Заповеди сами по себе не могут сделать нас добрыми, любящими, честными, верными. Такими может сделать нас только Бог. Но не такой, который у нас где-то глубоко в душе — настолько глубоко, что и след его простыл. Господь хочет войти в нашу жизнь и в наше сердце не для того, чтобы затаиться и не давать о Себе знать. Он хочет вымести самые тёмные углы, вынести весь мусор и сделать нас светлым храмом, жилищем Святого Духа. Это радикальная перемена! Это Евангелие! Христос, живущий в нас! Тогда и с заповедями проблем не будет. Вот чего желает Бог: «Верою вселиться Христу в сердца ваши» (Библия, Послание ефесянам 3:17). А Христос не грешит.

И запомните: Бог просит нас соблюдать Свои заповеди не для того, чтобы Он нас любил (Он полюбил нас очень давно), но как знак того, что мы любим Его: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). Господи! Научи любить Тебя, живи в моём сердце, наведи в нём порядок, чтобы соблюдение Твоих святых заповедей стало естественным, как дыхание!

Егор Стасов

Читайте так же:

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.