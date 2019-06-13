В Египте мусульманин, собиравшийся убить брата-христианина, покаялся, увидев Иисуса во сне

Мостафа рассказал, как отправился в Каир, чтобы убить двоюродного брата Мухаммеда. В Египте мусульманина, который обратился из ислама в христианство, считают предателем семьи и наследия. Сначала Мостафа хотел убедиться, правда ли, что брат оставил ислам. Он нашёл Мухаммеда на богослужении и планировал дождаться конца, чтобы убить брата. Но слова песен и молитв коснулись его сердца. После служения Мостафа подошёл к брату и открыто объяснил, зачем приехал.

«Я должен рассказать семье обо всём, что видел, но не могу. Мне кажется, что ты всё сделал правильно. Расскажи, почему ты оставил ислам ради христианства?» — спросил Мостафа брата.

В тот вечер они несколько часов говорили о Боге. Ночью мусульманин увидел во сне Иисуса, а утром принял спасение. Через месяц Мостафа принял водное крещение. Он и его брат скрывают свою веру от семьи.

Несмотря на продолжающиеся гонения, жители Ближнего Востока обращаются в христианство. Около 10% из 95-миллионного населения стран Ближнего Востока признали Иисуса Христа своим Богом.

В прошлом году пастор из Пакистана рассказал, что многие мусульмане обращаются в христианство, потому что во снах видят Иисуса Христа.

«Проповедовать Слово Божье лицом к лицу в незападных странах опасно для любого человека, — сказал пастор. — Люди на Востоке часто без образования и не могут читать Библию, поэтому Бог использует сны и говорит с ними».

Источник: invictory.org

От редакции: В Библии есть такие слова: «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом» (Книга Иова 33:14–18). Именно это происходит сейчас в восточных странах.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.