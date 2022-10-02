Мутанты двигают прогресс?

Какие у вас ассоциации со словом «мутант»? Наверняка не очень приятные и созидательные. А поверите ли вы, если вам скажут, что мутация — это хорошо?

Мутация (от лат. — перемена, изменение) — это всякое вновь возникающее наследуемое изменение в генетическом материале. На уровне геномов мутации — не что иное, как генетические ошибки, погрешности в передаче информации от поколения к поколению. В лучшем случае мутации нейтральны, но чаще всего они вредоносны или смертельны (летальные мутации). Эволюционисты считают, что мутации — источник всего современного разнообразия жизни на земле. Будь это так, имелось бы немыслимое количество полезных, благотворных мутаций.

Обратимся к фактам. Начиная с 1911 г., генетики экспериментировали с плодовыми мушками Drosophilla melanogaster. Около полутора тысяч поколений этих безобидных существ погружали в растворы химических мутагенов и подвергали воздействию радиации с целью получить в потомстве мух-мутантов. В результате учёные обрели несколько сотен разнообразных мутантов. К чести дрозофил надо сказать, что они стойко выдержали все испытания и не погрешили против истины: они не выдали ни одной(!) положительной мутации. Ни разу не возникла «улучшенная» плодовая мушка, зато в изобилии появились неестественные уродцы — скрюченные, с усохшими крыльями, безглазые, с ногами на месте глаз и бесплодные.

Такие же мутации должны время от времени возникать у дрозофил спонтанно (не в лабораторных опытах, а в естественных условиях). Но ни одна из них не встречается в природе — их уничтожает естественный отбор.

«Усовершенствование организма с помощью мутаций напоминает попытку улучшить конструкцию швейцарских часов, изогнув в них какую-то шестерню. Вероятность совершенствования жизни случайной мутацией равна нулю» (Д. Петерсен).

В учебниках список положительных мутаций обычно открывают бескрылые жуки, которых Дарвин обнаружил на острове Мадейра. Сильные ветры, дующие на этом острове, не опасны для бескрылых мутантов. Благодаря мутации им удалось приспособиться к условиям Мадейры. Но при всей благотворности для жуков потерю крыльев никак нельзя считать созидательной мутацией: полезной генетической информации стало не больше, а меньше.

Мутации имеют вполне заслуженную репутацию — они калечат геномы. По самой щадящей оценке только одну мутацию из тысячи можно назвать условно положительной, остальные причиняют явный вред. Теория эволюции построена на фиктивной основе. «Называя себя мудрыми, обезумели» (Библия, Послание римлянам 1:22). Фундаментальная доктрина о становлении жизни на Земле, которая фактически стала религией современного мира, не более достоверна, чем мираж в пустыне. Теория эволюции — в учебниках и атласах, в фильмах и статьях. Она подаётся как нечто, не имеющее альтернативы. Но альтернатива есть! Это разумный замысел, вера в то, что мир сотворён Богом.

По книге Татьяны Угаровой «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.