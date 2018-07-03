Музей Библии в Вашингтоне собрал более полумиллиона посетителей за полгода

Музей Библии в Вашингтоне привлёк более полумиллиона посетителей за полгода — он строился три года и обошёлся в 500 млн долларов, сообщает Седмица.

Великая Книга оказалась весьма востребованным объектом на переполненном музейном рынке столичного города. Многие другие музеи не могут похвастаться такой посещаемостью.

«Нас очень радует тот факт, что более полумиллиона человек прошли через знаменитые ворота Гутенберга с ноября прошлого года, чтобы ознакомиться с крупнейшим музеем Библии в мире, — отметил Кэри Саммерс (Cary Summers), президент музея.

Музей Библии расположен всего в двух кварталах от Национальной Эспланады — музейно-парковой зоны в центре столицы США между Капитолием и памятником Вашингтону, где в изобилии представлены галереи искусств и самые различные музеи. На момент открытия в экспозиции музея было порядка 1600 предметов, причём на три четверти это различные исторические издания Библии и древние рукописи, приобретённые во многом благодаря одному из создателей музея, Стиву Грину (Steve Green), президенту сети антикварных магазинов Hobby Lobby.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.