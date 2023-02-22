Мужская работа

Как ты думаешь, какую работу можно назвать мужской, а какую — женской? Какую работу готов выполнять ты?

У Феди был замечательный папа: он мог делать всё, что нужно. Федин папа не только чинил машину, копал огород и поднимал тяжести. Он без проблем развешивал сушиться бельё, варил суп, гладил свою рубашку и мыл посуду, если мама была занята, болела или просто, чтобы порадовать её. А когда Федя был маленьким, папа даже мыл его!

Был у Феди двоюродный брат Павлик. В семье Павлика папа ходил на работу, по праздникам жарил шашлык и раз в году носил большой ковёр на улицу, чтобы выбить из него пыль. Посуду он принципиально не мыл, потому что считал это обязанностью жены.

Как-то раз приехал Павлик с родителями в гости к Феде, мальчики пошли гулять. Федя споткнулся, упал и разорвал штаны. Надо бы маме дать зашить, да она на кухне хлопочет, чтобы гостям угодить. Нет, маме не до штанов. Вернулись ребята с прогулки, сел Федя штаны зашивать. Вдел нитку в иголку, а у Павлика аж глаза округлились:

— Ты что, Федь?! Неужели штаны зашивать будешь?

— Ну да.

— Это ж девчачья работа.

— Это где ж такое написано? — улыбнулся Федя, завязывая узелок.

После обеда Федина мама встала, чтобы помыть посуду, но папа сказал:

— Танюша, отдохни немного. Давай посидим, пообщаемся с гостями, а я потом помогу тебе.

Тут уж глаза округлились не только у Павлика, но и у его родителей. Взрослые промолчали, а Павлик не вытерпел:

— Дядя Лёша, но это ведь женская работа!

— Э-э-э, дружок. Послушай, что я скажу тебе. Есть работа, которую должен выполнять только мужчина: женщина не со всякой нагрузкой может справиться. А вот мужчина должен уметь всё. Так-то.

Сказав это, дядя Лёша весело подмигнул жене, а та с благодарностью обняла его. Павлик и его папа о чём-то задумались. Как ты думаешь, о чём?

Марина Вологина

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.