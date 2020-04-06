Музыкант-благотворитель

1 апреля 1873 года родился великий композитор, пианист и дирижёр Сергей Рахманинов. Он был глубоко верующим человеком. Господь дал ему дивный, таинственный дар — слышать музыку и своим талантом исцелять души и оживотворять сердца. Сергей Васильевич говорил о себе: «Я на 85% музыкант, во мне только 15% человека», но это скромное соотношение легко опровергают письма людей, которым Рахманинов когда-либо помог.

Рассказывают, что несколько лет назад испанский тенор Хосе Каррерас, выздоровевший от лейкемии, специально приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за Рахманинова. Этот случай не единственный. Ещё при жизни Рахманинова были известны случаи, когда его музыка приносила исцеление.

Священное Писание издревле свидетельствует о целительной силе музыки (см. 1 книгу Царств 16:23). И человек исцеляется не зарядом какой-то таинственной энергии, а тем божественным, что присутствует в музыке, данной свыше. Вдохновенная Богом музыка может служить лекарством для души и тела и проповедью о Небесном Царстве.

Любимым писателем Рахманинова был Чехов. «Что за человек был Чехов! Совсем больной и такой бедный, а думал только о других. Он помогал направо и налево, но больше всего был озабочен тем, чтобы держать это в тайне», — восхищался Рахманинов и сам стал таким же скромным благотворителем.

Помогать Сергей Васильевич привык с юности. С шестнадцати лет давал уроки музыки, а заработок приносил маме. Уже став мировой знаменитостью, каждый месяц перечислял ей деньги. Треть заработанного он жертвовал на благие дела. Но почти никто об этом не знал, говорить о своей помощи людям Сергей Васильевич не любил.

Музыкант, жизнь которого была расписана по минутам, находил время, чтобы играть бесплатные концерты. Когда не стало композитора Скрябина, Рахманинов провёл девять благотворительных выступлений. Сборы от них он передал жене Скрябина. А когда появилось общество «Музыкальный фонд», помогавшее музыкантам, их вдовам и детям, Рахманинов наряду с Шаляпиным принимал участие в его работе и по мере сил пополнял кассу.

После революции Сергей Васильевич покинул Россию. Во время гражданской войны возможности отправлять на Родину посылки и переводы не было. Но как только она появилась, от Рахманинова рекой потекли деньги, одежда, продукты. Причём, не только родным и друзьям, но и людям, которых композитор в глаза не видел. «Как бы бедно ты ни жил, это ничто по сравнению с тем, как живут сейчас в России», — объяснял он американцам, не понимавшим ужасов революции. Список городов, куда Рахманинов отправлял посылки с продуктами весной 1922 года, впечатляет: Москва, Петроград, Харьков, Одесса, Киев, Казань, Нижний Новгород, Саратов.

Поражают и суммы переводов. Например, сбор от одного из концертов (7500 долларов) целиком ушёл голодающей творческой интеллигенции. В ответ на добрые дела композитору приходили письма, телеграммы и даже музыкальные произведения.

Сергей Васильевич не остался равнодушным и к своим соотечественникам за границей. Революция разбросала людей по всему свету и отовсюду Сергея Васильевича молили о помощи. Его родственница писала: «Просили больные, старые и немощные люди; просили молодые, чтобы иметь возможность получить образование; взывали о помощи общественные русские организации, заботящиеся о стариках, о сиротах, об инвалидах; просили помочь русские учебные заведения; нуждались в помощи церкви». Откликнуться на все призывы композитор, конечно, не мог. Но поддерживал он очень многих.

Потрясённый нападением фашистской Германии на Советский Союз Рахманинов стал давать концерты в пользу Красной Армии. На программках нью-йоркского концерта было написано, что весь сбор пойдёт советским солдатам. Это публичное выступление потрясло многих, ведь было известно, что Рахманинов — единственный официально запрещённый в СССР композитор. Поступок Сергея Васильевича растопил сердца негативно настроенных к его Родине людей, они начали собирать средства для России. А сбор от своего выступления Рахманинов передал русскому консулу в Нью-Йорке. И это был далеко не единственный концерт композитора в помощь Отчизне. Однажды к пожертвованию он приложил записку: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу! Сергей Рахманинов».

Особенностью характера Рахманинова была великая скромность, некоторая замкнутость и отрешённость от мира, и, что всегда отражалось в его музыке, особенная умиротворённая возвышенность. Один из его современников, пианист Иосиф Гофман утверждал, что не знал человека «чище и святее, чем Рахманинов». Получая в Америке миллионные гонорары, Рахманинов продолжал жить скромно и уединённо, отклоняя все приглашения на банкеты и чествования, и посылая бесчисленные посылки всем, кого знал и кого не знал в страждущей России.

Рахманинов своей жизнью и творчеством развенчивает навязываемый нам ложный стереотип русской души, как бесшабашно весёлой, разухабистой и бездеятельной, непрестанно мечущейся между пьянством, тоской и буйством. Сергей Васильевич показал всему миру её главные и истинные черты: верность, молитвенность, стойкость, милость, возвышенность, поэтичность и скромность. И, что важнее всего, он сам сумел послужить живым примером такого идеала, как сказано: «…а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царствии Небeсном» (Евангелие от Матфея 5:19).

Подготовила Елизавета Черникова

С использованием материалов radiovera.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г