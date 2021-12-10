10 декабря 200 лет назад родился Николай Алексеевич Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору…» — при упоминании великого поэта многим приходят на память именно эти строки. Но есть у Некрасова и глубокая религиозная лирика, о которой раньше принято было молчать. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихотворение Николая Алексеевича «Утренняя молитва».
Когда с высот небес сбегает ночи тень
И горы окаймит среброгорящий день,
От ложа мирного восставши в час урочный,
Мольбой приветствую я светлый край Восточный:
Всевышний! пред Тобой я тление и прах!
Но Ты, Творец миров, источник вечных благ!
Тебе всеведомы и ум, и помышленье.
Прости мне праздность слов и мыслей прегрешенье;
Избавь неведенья, забвенья, и в тиши
Согрей любовию преступный хлад души.
Даруй мне твёрдость сил свершать Твои уставы,
Из сердца отжени все помыслы лукавы.
Да не отринется смиренная мольба:
Из Книги Бытия не исключи раба!
Я доброго ни раз не сделал пред Тобою;
Но Ты покрой меня десницею святою,
И дивною росой всещедрости Твоей
На сердце низойди и свет в него пролей;
Да кознь лукавого в нём не пробудит страсти;
Не отвергай меня и не введи в напасти;
Но целомудрием, терпеньем осени,
И в Царствии Твоём меня воспомяни!
Дозволь любить Тебя душой и помышленьем,
Дай волю следовать во всём Твоим веленьям,
Дай послушанье мне, всели в мой разум страх!
Ты многомилостив, благословен в веках!
Январь 1840
Пробуждаясь утром, преклоняйте колени и просите Бога дать вам силы для выполнения повседневных обязанностей и победы над искушениями. Просите Его помочь вам произносить такие слова, которые вселят в окружающих надежду и мужество и приблизят вас к Спасителю.
Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о помощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным порывам, получит ясное представление об истине и долге, будет ставить перед собой возвышенные цели. Благодаря непрерывной связи с Богом мы, общаясь с окружающими, сможем поделиться с ними светом, миром и покоем, обитающими в нашем сердце.
Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались». Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. И вы увидите, как изменится ваша жизнь.
Подготовила Елизавета Черникова
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.