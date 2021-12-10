10 декабря 200 лет назад родился Николай Алексеевич Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору…» — при упоминании великого поэта многим приходят на память именно эти строки. Но есть у Некрасова и глубокая религиозная лирика, о которой раньше принято было молчать. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихотворение Николая Алексеевича «Утренняя молитва».

Когда с высот небес сбегает ночи тень

И горы окаймит среброгорящий день,

От ложа мирного восставши в час урочный,

Мольбой приветствую я светлый край Восточный:

Всевышний! пред Тобой я тление и прах!

Но Ты, Творец миров, источник вечных благ!

Тебе всеведомы и ум, и помышленье.

Прости мне праздность слов и мыслей прегрешенье;

Избавь неведенья, забвенья, и в тиши

Согрей любовию преступный хлад души.

Даруй мне твёрдость сил свершать Твои уставы,

Из сердца отжени все помыслы лукавы.

Да не отринется смиренная мольба:

Из Книги Бытия не исключи раба!

Я доброго ни раз не сделал пред Тобою;

Но Ты покрой меня десницею святою,

И дивною росой всещедрости Твоей

На сердце низойди и свет в него пролей;

Да кознь лукавого в нём не пробудит страсти;

Не отвергай меня и не введи в напасти;

Но целомудрием, терпеньем осени,

И в Царствии Твоём меня воспомяни!

Дозволь любить Тебя душой и помышленьем,

Дай волю следовать во всём Твоим веленьям,

Дай послушанье мне, всели в мой разум страх!

Ты многомилостив, благословен в веках!

Январь 1840

Пробуждаясь утром, преклоняйте колени и просите Бога дать вам силы для выполнения повседневных обязанностей и победы над искушениями. Просите Его помочь вам произносить такие слова, которые вселят в окружающих надежду и мужество и приблизят вас к Спасителю.

Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о помощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным порывам, получит ясное представление об истине и долге, будет ставить перед собой возвышенные цели. Благодаря непрерывной связи с Богом мы, общаясь с окружающими, сможем поделиться с ними светом, миром и покоем, обитающими в нашем сердце.

Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Пребудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались». Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. И вы увидите, как изменится ваша жизнь.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.