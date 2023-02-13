Мы скоро приедем

Одна дама дожила до преклонного возраста, но ни разу не ездила на поезде. А она так мечтала любоваться пейзажами за окном и наслаждаться всем, что увидит на протяжении долгого путешествия… Наконец, наступил день, когда её мечта исполнилась.

Войдя в пассажирский вагон, женщина принялась укладывать багаж, пакеты и корзинки с едой, поправила сиденья и занавески на окне, устроилась поудобнее. Только она приготовилась созерцать пейзаж, как кондуктор объявил, что поезд подходит к станции назначения. «Жаль, — подумала дама. — Знала бы я, что мы приедем так быстро, я бы не тратила время на мелочи».

Возможно, вы улыбнётесь, прочитав эту историю, но ведь наше жизненное путешествие тоже довольно короткое. Мы всё думаем, что вот-вот начнём жить, а время летит. Стоит ли растрачивать его по мелочам? Чтобы не пожалеть о напрасно прожитых годах, нам надо научиться разумно и ответственно распоряжаться четырьмя дарами, которые даются нам Богом: временем, денежными средствами, талантами и физическим здоровьем.

Не уподобляйтесь пилоту, который, пролетая над Тихим океаном, сообщил пассажирам своего самолёта: «Мы погибаем, но здорово проводим время!»

Очень важно определиться, для чего мы живём и куда движемся. Цель жизненного путешествия будет определять, чем мы наполняем свои дни. Так хочется прибыть в пункт назначения, выполнив свою миссию!

Пересказала Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.