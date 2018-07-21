Мы в жизни часто забываем,
Живя в плену забот, тревог.
Тогда мы главное теряем,
Всё то, что хочет дать нам Бог.
А Бог желает дать нам вечность,
Любовь и радость во Христе.
И, несмотря на нашу грешность,
Спасенье дать тебе и мне.
Нам надо только обратиться,
Покаяться в своих грехах.
С врагами в жизни примириться,
Построить мир в своих домах.
В пример нам взять Христа ученье,
Как на кресте Он жизнь отдал!
Как, несмотря на боль, мученья,
Своих врагов благословлял.
Простит грехи Отец Небесный,
Коль сам научишься прощать
Навеки! Искренно и честно
Обиды в сердце забывать.
Любить не тех, кто всем богаты
И выгодны для наших дел.
А сирых, нищих и горбатых —
Тех, кто хлеба не имел.
Идти к хромым, больным, увечным,
К тем, кто нуждается в любви.
Насытить их богатством вечным,
Помочь Христа в душе найти.
Подумай, брат мой и приятель,
И жизнь свою ты оцени;
Что ждёт от каждого Создатель?
Ведь скоротечны наши дни!
Владимир Манько, г. Алушта