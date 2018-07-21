Мы в жизни часто забываем,

Живя в плену забот, тревог.

Тогда мы главное теряем,

Всё то, что хочет дать нам Бог.

А Бог желает дать нам вечность,

Любовь и радость во Христе.

И, несмотря на нашу грешность,

Спасенье дать тебе и мне.

Нам надо только обратиться,

Покаяться в своих грехах.

С врагами в жизни примириться,

Построить мир в своих домах.

В пример нам взять Христа ученье,

Как на кресте Он жизнь отдал!

Как, несмотря на боль, мученья,

Своих врагов благословлял.

Простит грехи Отец Небесный,

Коль сам научишься прощать

Навеки! Искренно и честно

Обиды в сердце забывать.

Любить не тех, кто всем богаты

И выгодны для наших дел.

А сирых, нищих и горбатых —

Тех, кто хлеба не имел.

Идти к хромым, больным, увечным,

К тем, кто нуждается в любви.

Насытить их богатством вечным,

Помочь Христа в душе найти.

Подумай, брат мой и приятель,

И жизнь свою ты оцени;

Что ждёт от каждого Создатель?

Ведь скоротечны наши дни!

Владимир Манько, г. Алушта

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.