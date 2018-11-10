Закружусь в водовороте
Слов и мыслей, дел, желаний.
Я сейчас на повороте,
Я — пылинка в Мирозданье.
Рядом кружатся-летают
Мои спутницы-подруги,
И они всё понимают:
Мы — снежинки белой вьюги.
Мы в движенье хаотичном,
Мы от ветра все зависим:
То нас вниз несчастье тянет,
В нерешительности виснем,
То взмываем вместе в Небо
В круге радости беспечной
С ощущением победы,
В предвкушенье жизни вечной…
Может, смысл есть в движеньи?
Может, есть в нём свой порядок?
Мы — Вселенной отраженье,
Мы — венец её загадок!
Наталия Царегородцева,
г. Спасск-Дальний