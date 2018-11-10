Закружусь в водовороте

Слов и мыслей, дел, желаний.

Я сейчас на повороте,

Я — пылинка в Мирозданье.

Рядом кружатся-летают

Мои спутницы-подруги,

И они всё понимают:

Мы — снежинки белой вьюги.

Мы в движенье хаотичном,

Мы от ветра все зависим:

То нас вниз несчастье тянет,

В нерешительности виснем,

То взмываем вместе в Небо

В круге радости беспечной

С ощущением победы,

В предвкушенье жизни вечной…

Может, смысл есть в движеньи?

Может, есть в нём свой порядок?

Мы — Вселенной отраженье,

Мы — венец её загадок!

Наталия Царегородцева,

г. Спасск-Дальний

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.