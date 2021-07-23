Марья Ивановна, мышонок и девятая заповедь

Сегодня мы поговорим о девятой заповеди, предостерегающей от лжесвидетельства. Но позвольте сегодня обойти стороной тех, кто сознательно клевещет и даёт ложные показания; тех, кто специально сталкивает людей, настраивает их друг против друга. Да, такие люди есть, некоторые из них гордятся своими способностями, но сегодня речь не о них.

Сегодня мы поговорим о себе — таких добрых и хороших. Чтобы мы клеветали? Да никогда! Чтобы мы произносили ложное свидетельство? Нет, это не про нас. Мы исключительно порядочные, мы всегда говорим только то, что знаем. Мы никогда не обсуждаем человека за глаза. Никогда никого ни в чём не подозреваем. Не приписываем людям мыслей и чувств, порождённых нашим воображением… В нашей голове никогда не вспыхивает мысль: «Наверное, он сейчас подумал обо мне то-то и то-то. Наверное, она сейчас осуждает меня». Мы никогда не выдаём подобные предположения за истину.

Давайте поговорим о домыслах. Представьте себе ситуацию. Ваша хорошая знакомая Марья Ивановна прошла мимо и не поздоровалась. Один человек накрутит себя и всем другим ещё поведает, что Марья Ивановна на него обиделась и с ним не разговаривает. Вероятно, воображение подскажет и причину обиды. А другой человек сам поприветствует знакомую: «Что-то ты, Марья Ивановна, своих не узнаёшь». И может оказаться, что Марья Ивановна, обвинённая во всех мыслимых и немыслимых грехах, просто задумалась или очки потеряла. Проблемы не было. Но есть любители создать проблему, выдумать её на ровном месте. И это грех. Мы позволяем себе ложное свидетельство на ближних, пусть и в мыслях. Но там, в голове, рождаются и слова, и поступки.

Как говорят, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но можем не разрешить им свить на ней гнездо. Разные мысли то и дело посещают нас. Вопрос в том, прогоним ли мы недобрую мысль или будем взращивать её.

Позвольте привести здесь фрагмент прекрасного стихотворения Эдуарда Асадова на эту тему.

***

Когда мне встречается в людях дурное,

То долгое время я верить стараюсь,

Что это, скорее всего, напускное,

Что это случайность. И я ошибаюсь.

И, мыслям подобным ища подтвержденья,

Стремлюсь я поверить, забыв про укор,

Что лжец, может, просто большой фантазёр,

А хам, он, наверно, такой от смущенья.

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог,

Возможно, по глупости разболтался,

А друг, что однажды в беде не помог,

Не предал, а просто тогда растерялся.

Я вовсе не прячусь от бед под крыло.

Иными тут мерками следует мерить.

Ужасно не хочется верить во зло,

И в подлость ужасно не хочется верить!

Поэтому, встретив нечестных и злых,

Нередко стараешься волей-неволей

В душе своей словно бы выправить их

И попросту «отредактировать», что ли!

Но факты и время отнюдь не пустяк.

И сколько порой ни насилуешь душу,

А гниль всё равно невозможно никак

Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.

Ведь злого, признаться, мне в жизни моей

Не так уж и мало встречать доводилось.

И сколько хороших надежд поразбилось,

И сколько вот так потерял я друзей!

И всё же, и всё же я верить не брошу,

Что надо в начале любого пути

С хорошей, с хорошей и только с хорошей,

С доверчивой меркою к людям идти!

Это не призыв выворачивать карман по первой просьбе незнакомца. Это просьба не спешить думать о людях плохо, осуждать их (пусть даже в мыслях). Апостол Павел советует нам: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения…» (Библия, 1 послание коринфянам 4:5). Не наше дело судить людей и пытаться формулировать их мотивы. Если вам интересно, чем руководствуется той или иной человек в своих поступках, просто спросите его напрямую.

Здесь вспомнилась притча о мышонке, которую сочинил мой знакомый около года назад, когда в его словах усмотрели то, чего он в них не вкладывал.

Итак, в лесу переполох.

— Мышонок сошёл с ума, — попискивают белки. — Он нарисовал карикатуру на льва.

— Мышонок стыд потерял! — сообщает повсюду сорока. — Он не уважает царя зверей!

В итоге оказалось, что мышонок просто нарисовал солнышко, и у него даже в мыслях не было оскорбить льва.

Нечто подобное бывает и в жизни. Иной «мышонок» может и жизнью, и рабочим местом, и семьёй поплатиться только потому, что кому-то что-то показалось, кто-то что-то не так интерпретировал. Давайте не будем, как эти белочки и как сорока. Достаточно было простого вопроса, адресованного мышонку: «Мышонок, а что это ты нарисовал?»

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:16), — так звучит девятая заповедь Закона Божьего. «Мне показалось», «я подумал» — это не аргументы. Есть хороший совет:

Старайтесь не говорить о людях, если их нет рядом. Если же такой разговор неизбежен, то ведите себя так, как будто человек, о котором вы говорите, пристально смотрит вам в глаза.

Апостол Павел ясно говорит, чем должны быть заняты наши мысли: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Библия, Послание филиппийцам 4:8).

Гоните прочь злые мысли, учитесь видеть в людях хорошее, думать о достоинствах, а не о недостатках. Просите у Бога прощения за злые мысли и слова, просите Его научить вас мыслить позитивно, дать в сердце любовь. С Богом возможно всё!

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.