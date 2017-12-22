Мысли о настоящем и будущем

Никогда раньше в истории не фиксировалось столько стихийных бедствий. Цунами и ураганы сравняли с землёй целые города и унесли тысячи жизней. Мы слышим о терроре и смерти на каждом шагу. Современная молодёжь тратит миллиарды долларов на наркотики и тем самым поддерживает огромный криминальный мир. Поезд жизни сошёл с рельсов и бесконтрольно несётся к пропасти.

Природа, которая вышла из-под контроля, человеческие извращения, бессмысленные войны и эпидемии — это только видимая часть того, что происходит в мире. За завесой этих, как будто не связанных фактов, есть нечто большее. Современный мир не может многое понять, в то время как Книга книг Библия предсказывала всё это столетия назад.

Человек пленяется внешним блеском. Люди покупают дорогие машины, строят и благоустраивают себе роскошное жильё, одеваются в модные одежды. Однако духовные измерения жизни остаются за бортом. Конец человеческой истории близок, но люди не желают этого замечать. Различные прихоти и похоти застилают разум людям. Войны, насилия, землетрясения, ураганы, социальные бедствия, несправедливость — всё это отвлекает людей от более серьёзных проблем.

Вот пример из Библии. Многие знают, что в этой Книге описывается Всемирный потоп. 120 лет Ной строил ковчег. Его современники смеялись над ним. Ной предостерегал их, но люди не хотели его слушать. А когда начался проливной дождь, который шёл 40 дней и 40 ночей, и земля стала покрываться водой, Ной и вся его семья были надёжно укрыты в ковчеге. Тут люди поняли, но было уже поздно. Вода покрыла всю землю, до самых высоких гор, и люди, оставшиеся снаружи, погибли.

И в наше время в отдельных частях мира происходят катастрофы, но это не тревожит людей. А зря!

Во время жизни Моисея люди ждали Спасителя, Который должен был навести порядок на земле. Но вот Он появился и три года ходил по земле, творил добро, разъяснял, как надо жить, но люди распяли Христа. И это злодейство сделали богатые и высокопоставленные люди, так как считали, что им всё дозволено. Ведь богатство и власть застилают разум людей.

Вот и в наши дни кругом процветает коррупция. Власть денег всех сводит с ума. Но даже большие деньги не спасают от смерти.

Зачем я всё это пишу? Я верю, что Второе пришествие Христа принесёт людям освобождение от зла, которое люди делают друг другу.

Когда человек понимает, что он грешен и покается перед Богом, — это великий прогресс в его сознании. Значит, он достигает Царства небесного, о котором пишется в Библии, и поэтому надо изучать Слово Божье и позволить Христу преобразовать наш характер.

Поступь Бога неотвратима. Иисус Христос скоро явится на нашу Землю. Уж коли Бог создал Землю и людей, то навести порядок на Земле Ему не трудно. Желаю всем это понять.

Людмила Журавлёва, г. Североуральск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.