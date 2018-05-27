Россия и США: причины противостояния

Отношения между Россией и США серьёзно обострились. Это свершившийся факт. Кто-то поговаривает о начале нового этапа «холодной войны». И хотя повторение сценария второй половины прошлого столетия, безусловно, не возможно, всех волнует, каковы перспективы развития отношений двух государств. Ответ на этот вопрос можно найти… в Библии.

Что лежит в основе

В современном обществе принято полагать, что все политические события имеют под собой экономическую причину: борьба за деньги и власть, которая, в свою очередь, позволяет получать ещё больше денег. Кажется, что формула успеха очень проста: кто богаче, тот сильнее. Однако такая точка зрения очень поверхностна.

Библия говорит, что история планеты развивается по глобальному сценарию. Действительно, было бы странно предположить, что Бог, который является Повелителем и Законодателем Вселенной, равнодушно наблюдает, как Его создания на земле соперничают и даже убивают друг друга ради «презренного металла». Стоило ли создавать людей как духовных существ, обладающих разумом, совестью, стремлением к прекрасному, ради таких меркантильных целей? Конечно, нет. Всё, что происходит на планете Земля, является этапами вселенской борьбы отнюдь не в материальной, но в духовной сфере.

Невидимая борьба

Бог, создавший людей для вечной жизни, имеет цель сформировать на земле народ, который бы по своим духовным качествам был способен жить вечно. Проблема в том, что сегодня человечество живёт в соответствии с такими моральными принципами, которые ведут его к самоуничтожению. С первых лет жизни мы учимся врать, воровать, убивать, вредить самим себе и другим невоздержанием и сомнительными удовольствиями, разрушать природу ради собственной выгоды и т. д. Очевидно, что наделить вечной жизнью и сделать наследниками планеты Бог может только таких людей, которые научатся жить в соответствии с Десятью Заповедями, примут их настолько, что они станут непреложными принципами их собственной жизни в любых ситуациях.

Кто же мешает Богу наделить людей такими прекрасными духовными качествами, источником которых является Он Сам? Такой противник есть, и имя ему диавол. Могущественная личность, способная оказывать влияние на разум человека, соблазняя и искушая, он приносит на землю войны, голод, болезни и страдания.

Две армии — две церкви

Армия Бога в этой войне — это Его Церковь. Люди разных национальностей, живущие в разных странах, но верующие в Христа и от всего сердца стремящиеся соблюдать Божьи Заповеди.

Но и у диавола есть своя «церковь» — религиозная система, на которую он опирается в своей борьбе против Творца. Это не огромная армия атеистов, отвергающих Бога. Это не язычники, заменившие Творца множественными объектами поклонения, которые они творят себе сами. Использовать эти группы людей в борьбе с Создателем очень просто. Но противник Бога возжелал использовать против Христа церковь, которая носит название христианской. И это ему удалось. В книге Откровение (18 гл.) Библия сравнивает эту церковь с блудной женщиной по имени Вавилон. Она заявляет, что поклоняется Богу, но не соблюдает Его заповеди. Она больше заботится не о благочестии, а о своей роскоши. «Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её» (Откровение 18:2, 3).

Сегодня влияние одной из христианских церквей в мире сложно переоценить. Это Римско-католическая церковь. Её численность составляет около 60 % всех живущих на земле христиан — 1,4 миллиарда человек (для сравнения: в мире проживает около 800 млн протестантов, около 160 млн православных и примерно 40 млн христиан других деноминаций). Это церковь, которой доверяют колоссальное количество людей, и, вместе с тем, церковь, которая официально отказалась от непреложности Десяти Заповедей (в частности, она изменила день поклонения Богу с субботы на воскресенье и ввела вместо поклонения невидимому Творцу практику поклонения изображениям). Церковь, которая называет себя христианской, проповедует о добре и любви, но считает свой авторитет выше авторитета Библии и оказывает влияние на все остальные религиозные объединения планеты. Лучший плацдарм для продвижения идей, противоречащих Слову Божьему, сложно себе представить.

Когда религия смешивается с политикой

Создание всемирной церкви, отвергающей Божьи заповеди, — это первый этап богоборческой войны диавола. Второй этап его плана — создание политической силы, которая, объединившись с религиозной системой, обрела бы безграничную власть над умами людей во всём мире.

Изучая библейские пророчества, мы можем безошибочно определить, что роль этой политической силы, которая будет поддерживать власть Папы Римского и продвигать идеи, противоречащие заповедям Божьим, уготована Соединённым Штатам Америки. Это было предсказано в книге Откровение за 17 столетий до того, как США появились на политической арене мира. Символом этого государства в Библии является зверь из 13 главы книги Откровение, который «имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» (Откровение 13:11). Говоря о роли Америки в этой великой борьбе, мы не имеем ввиду весь американский народ. Каждый человек, в какой бы стране он ни проживал, сам определяет своё поведение, и отношения между государствами не должны влиять на добрые отношения к простым людям из любых стран и народов. Но американские власти сегодня под видом «демократии» и «толерантности» (невинные «рога агнца») уже активно насаждают по всему миру идеи «дракона» (диавола): индивидуализм, меркантильность, а также такие пагубные для общества понятия, как, к примеру, гомосексуализм и эвтаназия.

Библия говорит, что стремление к мировому господству будет отличительной чертой этого государства до конца истории земли, а его связь с папством будет усиливаться.

Каков же наш путь?

Сегодня Россия для США — это государство, которое отказывается действовать по американскому сценарию. Безусловно, такая «непокорность» не нравится Америке и вызывает агрессию. Кто же победит в этом противостоянии? Экономисты скажут: тот, у кого сильнее экономика и больше денег. Политики скажут: тот, у кого сильнее дух и больше воли к победе. Но Библия и история доказывает, что побеждает тот, с кем Бог. «С нами Бог!» — это не лозунг на майках или транспарантах. Это осознанное смирение перед Богом и жизнь по Его заповедям. Россия была сильна именно в те периоды своей истории, когда обращалась к Библии и когда жизнь по Божьим установлениям была практикой большинства. Реально ли это? Реально, если каждый сегодня начнёт с себя. Возьмёт в руки Библию (благо, эта святая книга сегодня доступна каждому желающему), будет изучать её сам и учить этому детей. Если в семьях будут звучать молитвы за себя, за Россию, за начальства и власти. Если Всевышний Господь будет не просто гостем, а хозяином каждого нашего дома, это будет не просто гарантией процветания, но и защитой нашей страны.

Да благословит нас в этом Бог!

Наталья Воронина

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Кто в мире хозяин?

США и Ватикан: политика принуждения и контроль над умами

Америка — империя с рогами агнца

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.