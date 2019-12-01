На что готовы твои друзья?

Что хуже — недуг физический или духовный? Что мешает человеку прийти со своей немощью к Богу? Вот замечательная история великого чуда Иисуса. В ней приговор и надежда, духовная гордыня и смирение, озлобленность и бесконечная радость… А ещё в ней верные друзья, готовые к нестандартным решениям. Эта история записана в 5 главе Евангелия от Луки.

Диагноз: неизлечим

Жил-был человек. Он был парализован и потерял всякую надежду на выздоровление. Его болезнь была результатом греховной жизни, и страдания усиливались муками совести. Он давно обращался и к фарисеям (религиозным лидерам того времени), и к врачам, надеясь получить облегчение от духовных терзаний и физической боли. Но те объявили его неизлечимым и утверждали, что он прогневал Бога.

Парализованный был совершенно беспомощен и, утратив надежду на поддержку, впал в отчаяние. Затем он услышал о чудесах Иисуса.

Луч надежды и сомнения

Больной узнал, что такие же грешные и беспомощные люди, как он, получали исцеление. Даже прокажённые очищались, и друзья, рассказывая ему об этом, подбадривали его: выздоровление возможно, если его принесут к Иисусу. Но, вспомнив причину своей болезни, несчастный вновь потерял надежду. Он боялся, что духовно чистый Врач не потерпит грешника в Своём присутствии.

Решение принято

Страдалец желал не столько физического исцеления, сколько освобождения от бремени греха. Если бы увидеть Иисуса и получить уверение в прощении и примирении с Небом, он был бы готов умереть или жить по воле Божьей. И парализованный закричал: «О, если бы я мог прийти к Нему!»

Нельзя было терять ни минуты. Он умолял друзей отнести его на постели к Иисусу, и они с радостью сделали это.

Препятствие

Но людей, собравшихся в доме, где был Спаситель, и вокруг него, оказалось так много, что пробраться к Иисусу или хотя бы подойти достаточно близко, чтобы услышать Его голос, было невозможно.

Вокруг Иисуса сидели ученики «и законоучители, пришедшие со всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима». Они пришли следить за Иисусом и выискивать — в чём бы обвинить Его. Помимо этих официальных лиц, здесь были люди разных национальностей и сословий.

Снова и снова люди, несущие парализованного, пытались протиснуться сквозь толпу, но всё было напрасно. Больной смотрел по сторонам с невыразимым отчаянием.

Вера прокладывает путь

По предложению страдальца друзья подняли его на кровлю дома и, разобрав её, спустили товарища к ногам Иисуса. Беседа прервалась. Спаситель увидел умоляющий взгляд. Он понял, что произошло: к Нему устремился беспокойный и сомневающийся дух этого человека.

Он не забыт Богом

Парализованный находился ещё у себя дома, когда Спаситель пробудил его совесть. Когда же этот человек покаялся в своих грехах и уверовал, что Иисус может исцелить его, животворящая милость Спасителя коснулась жаждущего сердца.

Прощение

«Прощаются тебе грехи твои», — слова Спасителя прозвучали, словно музыка, для слуха страдальца.

Бремя отчаяния спало с души больного. Мир, обретённый через прощение, воцарился в его душе. Боль пропала, и всё его существо преобразилось. Беспомощный паралитик исцелён, виновный грешник прощён! Он ни о чём больше не просил и лежал в блаженном молчании, исполненный такого умиротворения, что не мог произнести ни единого слова. Свет небесный озарил его, а народ с благоговением смотрел на происходящее.

Есть недовольные

Раввины с тревогой наблюдали за этим событием и очень боялись потерять своё влияние на народ. Иисус объявил, что грехи больного прощены. Фарисеи ухватились за эти слова, считая их богохульством, и решили, что смогут представить это грехом, достойным смерти. Они говорили про себя: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»

Устремив на них Свой взор, от которого фарисеи съёжились и подались назад, Иисус сказал: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: “прощаются тебе грехи твои”, или сказать: “встань и ходи”? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой».

Он встал… и пошёл!

Тот, кого принесли к Иисусу на носилках, поднялся на ноги с такой гибкостью и силой, словно это был молодой человек: кровь снова струится в его жилах, каждый орган его тела неожиданно начинает действовать, мертвенно-бледный цвет исчезает, на щеках появляется здоровый румянец.

О, чудесная любовь Христа, исцеляющая виновных и страдающих! О, милосердный Бог, скорбящий и облегчающий боль страдающего человечества!

Исцеление души и тела

Парализованный обрёл в Иисусе исцеление и души, и тела. Духовное исцеление сопровождалось физическим выздоровлением.

Сегодня тысячи людей страдают от болезней плоти, и они, подобно парализованному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». Бремя греха влечёт за собой беспокойство, неудовлетворённые желания и является основой всех болезней. Эти люди не найдут себе успокоения до тех пор, пока они не придут к Тому, Кто исцеляет души. Только Он может дать мир, который укрепит ум и оздоровит тело.

Иисус пришёл, чтобы «разрушить дела диавола» (Библия, 1 Послание Иоанна 3:8). «В Нём была жизнь» (Евангелие от Иоанна 1:4), и Он говорит: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10). Сейчас Он обладает той же животворящей силой, как и прежде, когда исцелял больных и прощал грешников. Он «прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Библия, книга Псалтирь 102:3).

Реакция людей

Исцеление парализованного подействовало на народ так, будто небо разверзлось и явилась слава лучшего мира. Когда исцелённый человек проходил сквозь толпу, благословляя Бога на каждом шагу, чувствуя необычайную лёгкость, люди сторонились и испуганно смотрели на него, перешёптываясь между собой.

Фарисеи онемели от изумления и были подавлены своим поражением. Они видели, что никто в этой толпе не разделяет их подозрений и зависти. Чудо совершилось с тем человеком, которого они предали гневу Божьему, и это произвело такое впечатление на людей, что они забыли на время о раввинах.

Ожесточение

Фарисеи увидели, что Христос обладает силой, которая присуща только Богу, однако кротость и достоинство, с которыми Он держался, резко отличались от их высокомерного поведения. Они смутились и пришли в замешательство, ощущая присутствие высшего существа, но не желая признать это. И чем убедительнее было доказательство власти Иисуса прощать грехи на земле, тем сильнее они укреплялись в своём неверии.

Болезнь похуже паралича

Жестокий телесный недуг был исцелён силой Христа, но духовная болезнь гораздо сильнее овладела теми, кто не желал видеть свет. Проказа и паралич были не так опасны, как фанатизм и неверие.

Великая радость

В доме исцелённого воцарилась великая радость, когда он вернулся, легко неся постель, на которой совсем недавно его унесли из дома. К исцелённому со слезами радости, с трудом веря своим глазам, собрались родные. Он стоял перед ними в расцвете сил. Некогда безжизненные руки теперь легко повиновались ему. Ещё недавно сморщенная, со свинцовым налётом, его кожа теперь была свежей и здоровой. Его походка стала твёрдой и непринуждённой. Лицо светилось радостью и надеждой, а выражение чистоты и умиротворения стёрло следы греха и страдания. Радостное благодарение раздавалось в этом доме, и Бог был проставлен через Своего Сына, Который вернул надежду потерявшим её и силу разбитому параличом. Этот человек и вся его семья были готовы жизнь свою положить за Иисуса. Даже малейшее сомнение не омрачало их веру, и никакое неверие не умаляло их преданности Тому, Кто принёс свет в их мрачное жилище.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.