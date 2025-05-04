На подножном

Майская зелень — кладезь пользы. Не упустите момент.

Вы когда-нибудь пробовали побеги иван-чая (кипрея)? Молодые и нежные, они не уступают спарже. Важно не упустить момент и набрать их до того, как они станут волокнистыми. Побеги (похожи на пальмочки) высотой около 10 см 5 минут провариваем в подсоленной воде — готово. Можно заморозить отварные побеги на зиму, а можно есть молодые побеги и без термической обработки.

Обязательно сушим и замораживаем майскую крапиву и сныть. Если вам нравится, чтобы в супе плавали крупинки зелени, достаточно просто перетереть сушёные листочки крапивы и сныти пальцами — полезная добавка к супу готова. Хотите зимой щи из крапивы? Можете заморозить нарезанную крапиву в свежем виде или (для экономии места) обдать её кипятком, отжать, разложить в порционные пакеты, заморозить. И крапивные щи будут радовать вас и зимой. Можно добавить немного щавеля для кислинки.

Сушёную крапиву зимой хорошо использовать для приготовления настоя для ополаскивания волос. Заготавливайте — такое добро не пропадёт.

Котлеты из картофеля и сныти

Ингредиенты:

100 г сныти,

200 г картофеля отварного в мундире,

1 луковица,

3 ст. л. манки,

0,5 ч. л. соли,

базилик — по вкусу,

мука или панировочные сухари,

масло растительное для запекания.

Приготовление

Картофель отварить в мундире, остудить и очистить. Молодые побеги сныти хорошо промыть (можно предварительно ненадолго замочить), опустить в кипящую подсоленную воду, после закипания варить 3 минуты, откинуть на дуршлаг, остудить и отжать. Лук порезать кубиком и потушить в собственном соку с небольшим добавлением соли (можно добавить немного воды), за пару минут до готовности добавить растительное масло и базилик, выключить.

Сныть и варёный картофель пропустить через мясорубку, добавить соль, лук, перемешать. Ввести манку. Снова перемешать и оставить на 20 – 30 минут, чтобы манка набухла.

Смазать руки растительным маслом и слепить небольшие круглые котлеты. Обвалять их в муке или панировочных сухарях. Запечь или поджарить до появления красивой корочки. При выпекании в обычной газовой духовке котлеты необходимо будет перевернуть, когда низ подрумянится.

Идея: сныть можно отварить и заморозить, чтобы готовить такие богатые клетчаткой котлеты и в холодное время года.

Подготовила Оксана Сольвьёва