На расстоянии вытянутой лапки

10 декабря отмечается Международный день прав животных. Да-да, у животных тоже есть права! Как и ты, наши пушистые друзья хотят, чтобы их любили и не обижали. А они ответят нежной привязанностью и научат тебя чему-то очень важному. Ты только понаблюдай за ними!

Тебе нравятся домашние животные? Мне тоже. Наш семейный любимец — котёнок Мурзик. Мурлыкание — это его излюбленное занятие. Но самое заветное его желание — быть рядом с нами. А знаешь, как наш котёнок проверяет, достаточно ли близко он к нам находится? Не поверишь — вытянутой лапкой! Если его лапка касается лица и Мурзик может лизнуть нас в нос, он сворачивается клубочком и засыпает. А если нет, то наш питомец не успокаивается до тех пор, пока его не подпустят на это расстояние. И противостоять этому просто невозможно!

Глядя на нашего котёнка, я поняла, что нам нужно брать с него пример. Да-да, не смейся! Нам нужно изо всех сил стремиться быть рядом с Богом и не успокаиваться, пока не подойдём к Нему совсем-совсем близко. Подойди к Иисусу «на расстояние вытянутой лапки», и вот увидишь — ты станешь самым счастливым человеком на свете!

Светлана Крутова, «Оглянись вокруг»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.