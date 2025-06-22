На зарядку шагом марш!

Хватит сидеть перед телевизором и смотреть, как стройнеют и занимаются физическими упражнениями другие. Довольно теории!

Все знают, что физическая активность полезна для организма. Но далеко не все понимают, насколько она важна для нашего здоровья.

Может быть, вам скучно делать зарядку, но так быть не должно. Если бы вы знали, почему надо выполнять различные упражнения добровольно, а не по предписанию врача, то и нужда во врачах была бы меньше. Приведя себя в соответствующую форму и поддерживая её, вы гораздо реже станете посещать больницу.

Примите решение, независимо от степени вашей занятости, выделить в своём расписании специальное время для физических упражнений. Поймите: зарядка так же необходима, как еда и сон.

Занятия физкультурой:

Улучшают работу сердца, укрепляют сердечную мышцу, увеличивают объём выброса крови.

Нормализуют давление крови. Если у вас высокое давление, физические упражнения снизят его. Если у вас низкое давление, то благодаря физическим занятиям оно поднимется до нормальной величины.

Повышают способность крови переносить кислород и позволяют большим объёмам крови достигать всех частей организма.

Снижают частоту пульса. Это важно, поскольку сердцу не обязательно перегружаться. Если в спокойном состоянии у вас пульс 80, то это говорит о том, что ваше сердце перегружено. Упражнения снизят его до 60, уберегут ваше сердце от лишних 28 тысяч ударов каждые 24 часа.

Обеспечивают хорошее кровообращение. Ваше кровообращение — это ваша жизнь. Кровь разносит кислород, элементы питания и другие необходимые вещества ко всем частям вашего организма. Более того, кровь собирает продукты метаболизма и выносит их к почкам, лёгким и коже, где они выводятся из организма.

Повышая химическую активность, упражнения стимулируют более глубокое дыхание. Лёгкие при этом расширяются, и, поскольку их работа становится более эффективной, из организма выводится больше углекислого газа.

Расслабляют мышцы, находящиеся в напряжении, и снижают всплески негативных эмоций. Вы чувствуете себя лучше, меньше гневаетесь и раздражаетесь.

Способствуют пищеварению и выделению, снижая количество газов и частоту запоров.

Укрепляют мышцы, кости, сухожилия. Предотвращают выведение минералов из костей, уберегают от остеопороза.

Балансируют работу эндокринной системы. Более эффективно начинают работать железы.

Способствуют развитию умственных способностей.

Улучшают вашу фигуру.

Помогают сбросить лишний вес не только путём сжигания калорий, но путём регуляции темпа метаболизма; так что вы даже во сне будете терять вес.

Дают больше энергии, чем её используется при выполнении физических упражнений.

Замедляют процесс старения: вы начинаете выглядеть моложе.

Повышают выносливость и отдаляют порог усталости, являются хорошим лекарством от эмоциональной усталости.

Стимулируют выработку эндорфинов в вашем мозге. Присутствие эндорфинов приносит ощущение лёгкости и счастья.

Вам этого достаточно, чтобы начать двигаться? Ваш ум, тело и дух — это та троица, что составляет вашу личность. У вас нет другого лица. Вы не можете отделить себя от тела и ума. Вы — это не просто набор воздушных шариков с этикетками «тело», «ум», «дух». То, что влияет на одну часть вашего «я», влияет на вас в целом.

Представьте себе колесо. Оно состоит из обода, спиц и оси. Если убрать обод, исчезнет всё колесо. Если убрать спицы, вы получите два круглых предмета, но это уже не будет колесом. Уберите ось, и колесо разрушится. Точно так же вы не можете отделить тело от ума. Пренебрегая телом, вы не можете не ощутить результаты этого умом. А своё тело вы не сможете содержать в форме, не занимаясь физкультурой регулярно, систематически, ежедневно. Если вы этого не делаете, рано или поздно колесо вашей жизни разрушится.

Порадуйте своё сердце, снизив частоту пульса до 60 ударов в минуту. Мышцы станут «вторым сердцем» и будут помогать перекачивать кровь обратно к сердцу при быстрой ходьбе.

Не пытайтесь оправдать свою лень, окажите себе услугу — займитесь физкультурой. Для жизни физические упражнения не менее важны, чем пища. Помните: вы теряете то, чем не пользуетесь.

Будьте здоровы!

По книге Вернона Фостера

«Новый старт»