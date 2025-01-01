А началось всё с бабушкиной молитвы

Бабушкины молитвы и рассказы…

Ты вырастаешь, а они вспоминаются в самые трудные минуты и ведут к Богу и свету.

В далёком детстве я слышала, как молится моя бабушка, православная христианка. Мама и тётя, которые меня воспитывали, были атеистками, как и многие в те годы. До 10 лет, пока я росла с ними, я ничего о Боге не знала. Потом мы с мамой переехали. Мне пришлось жить с бабушкой, которая каждый день молилась.

На стене у бабушки висело изображение казни Христа. Радио и телевизора в доме не было, поэтому я с удовольствием слушала бабушкины рассказы о Боге, и они трогали моё сердце. Через год я уехала из деревни жить к маме.

Время летело, я вышла замуж, родила сына. Работала в детском саду воспитателем, потом музработником. Сын рос болезненным мальчиком: постоянные простуды, бронхиты, воспаления лёгких.

От этой безысходности я стала думать о Боге. Кроме оставшейся с детства в памяти молитвы «Отче наш», я ничего не помнила. Да и в «Отче наш» были пробелы, которые пришлось восстанавливать. Эта молитва стала моим спасением и надеждой в исцелении сына.

Когда сын подрос, он стал поздно приходить домой. Я не спала и всё молилась молитвой «Отче наш». Господь меня успокаивал, и я засыпала.

Сыну исполнилось 17 лет, он продолжал поддерживать отношения с отцом, который к тому времени уверовал в Бога, бросил пить и общался с адвентистами. В нашем городе адвентистской церкви не было, но на улице один молодой человек пел песни под гитару и рассказывал о Боге. Он приглашал к себе в гости. Мой сын решил сходить.

Я негодовала: «Какая-то секта заманила моего сына!» И я отправилась на встречу вместе с ним. Придя домой к Денису (так звали уличного проповедника), я услышала песни о любви Божьей, о любви к ближним. Потом Денис с сыном говорили о Библии, читали её и обсуждали прочитанное. Мне стало интересно, и я поняла, что тоже всегда искала добра, любви, сострадания и мира, что стояла на стороне Бога, ещё не зная Его. Так я пришла к адвентистам. И сын мой был крещён в адвентистской церкви.

Постепенно я научилась молиться не только заученной молитвой, но и словами, идущими от сердца. Я молилась за детей, за родных, за разрешение наших проблем, часто благодарила Бога.

На тот момент я уже десять лет жила без мужа, и было мне непросто. Я стала усердно молиться Богу, чтобы послал мне мужа, ибо надоела мне жизнь греховная. Вскоре моя знакомая приходит ко мне домой с мужчиной, с которым я была знакома ещё до замужества, но он женился тогда на другой. Теперь и он, и я были одинокими людьми. Его звали Саша, как и первого мужа. Оказалось, они даже родились в один день. Характер у этого Саши оказался добрым и покладистым, как я и просила у Бога.

Мы прожили с Сашей уже 33 года. И я всё время благодарю Бога, что дал мне мужа и помощника, как я и просила. Слава Господу за Его великую любовь!

Мария Валуйская,

г. Нововоронеж