Начните день с улыбки

«От улыбки хмурый день светлей…» И действительно, улыбка творит чудеса, она заражает позитивом всех вокруг. Ей даже посвящён международный праздник. Всемирный день улыбки отмечается в первую пятницу октября ежегодно, начиная с 1999 года.

Существуют данные, что смех оказывает такое же влияние на организм, как интенсивные занятия аэробикой. А ещё исследователи сравнивают смех с лечебным массажем. Во время смеха в работу включаются различные группы мышц: грудной клетки, сердца, плечевого пояса, рук, брюшного пресса, диафрагмы и ног. Есть данные, что 20 секунд заливистого смеха сопоставимы с тремя минутами работы на гребном тренажёре. Так что смейтесь от души!

Смех и мозг

Юмор прекрасно действует на мозг — он заставляет работать оба полушария. Когда вы воспринимаете шутку, включается левое полушарие. Когда в ответ на шутку вы смеётесь, активизируется и правое. Есть данные, что люди подходят к решению проблем с бoльшим творческим потенциалом, если перед этим они «размялись» с помощью юмора. Другие исследования подтверждают, что смех повышает творческие способности и гибкость мышления.

Возможно, улыбка не столь целительна, как смех, но она тоже благотворно воздействует на организм. Выражение лица и эмоциональное состояние связаны друг с другом через нервную систему. И очень часто за улыбкой следует смех. Смех и улыбка не только отражают внутреннее состояние. Они способны повлиять на него и задать эмоциональный настрой. Улыбка на лице заставляет улыбнуться сердце.

Берите пример с детей

Если вы потеряли способность радоваться, то берите пример с детей.

Английское слово silly — глупый, простой — происходит от греческого слова selig, что значит благословенный. Большое благословение — быть простым, как дитя, и иметь сердце весёлое и доверчивое. Попробуйте посмотреть на все ваши дела не как на работу, а как на игру. Дети смотрят на жизнь по-другому. Для них она — череда увлекательных занятий, от которых дети получают удовольствие и незаметно для себя многому учатся. Ребёнок играет в магазин и прекрасно управляется с игрушечными деньгами. Играет в дочки-матери, печёт песочные пирожки или мастерит дом для кукол. Пыхтя, учится прыгать через верёвочку или забивать мяч в ворота, утаскивает из дома еду для бездомного котёнка. И всё это просто, радостно, с великим интересом и со смехом. Дети часами могут носиться по парку, и им и в голову не придёт, что они занимаются физическими упражнениями.

Я советую вам чаще играть с детьми. У меня были пациенты с онкологическими заболеваниями, которые не помнили, когда они последний раз смеялись. Я им советовал в первую очередь подружиться с каким-нибудь ребёнком или щенком и играть с ними. Чтобы заново научиться радости, моим больным нужно было постичь глубочайший смысл детского веселья и непосредственности, открыть удивительные вещи, которыми наполнен мир, и вновь обрести способность шутить и смеяться как дети.

Чего желает ваша душа?

Я советую вам найти дела, которые приносят удовольствие. Обычно такие занятия отражают подлинные желания вашей души. Для одного это игра на фортепиано, для другого — выращивание овощей, для третьего — воспитание детей или внуков. Кто-то ревностно отдаётся служению людям — помогает в больнице или в реабилитационном центре, участвует в строительстве приюта для бездомных. А кто-то с удовольствием вяжет или шьёт одежду для бедных семей. Каковы бы ни были стремления вашей души — дайте им время и место.

Забудьте про критику, сарказм и злые шутки

Как улыбка улыбке рознь, так и шутки бывают разными. Есть здоровый юмор, а есть и нездоровый, который не вызывает доброго, целительного смеха. Когда юмор подчёркивает культурные, религиозные, половые, расовые или политические различия, то такие шутки порождают обиду.

Высокомерные и язвительные шутки не приносят никакой радости и подрывают здоровье, в первую очередь, самому «юмористу».

А вот добрые шутки согревают сердца и объединяют людей. Как здорово, когда все дружно смеются, и никто не остаётся в стороне. Тогда мир кажется лучше, и жить в нём становится легче.

Мне очень нравится поэтическое эссе, которое написала медсестра Лесли Гибсон.

***

Улыбка ничего не стоит,

Но очень многое даёт.

Любовью сердце наполняет

И долго-долго в нём живёт.

И богачи о ней мечтают,

И всемогущие цари,

Но ведь её не покупают —

Улыбку можно лишь дарить.

Улыбка светом озаряет

И скромный дом, и бедный кров,

И во дворцы их превращает.

Она — богатство бедняков.

Улыбка радостью одарит,

И с ней успешнее дела.

И от неё обид, печалей,

Вражды и злобы тает мгла.

Она усталых ободряет,

Изгнать тоску имеет власть.

Улыбку нет, не покупают,

Её нельзя занять, украсть.

Дарите изнемогшим людям

Улыбки драгоценный свет,

И все мы исцеляться будем,

Лекарства лучше в мире нет!

Дон Колберт, «Смертельные эмоции»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.